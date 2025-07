Konečne to prišlo! Sťahovanie Skrúcaného a Judínyovej: Nový štart v nádhernom dome s bazénom

Štefan Skrúcaný (Zdroj: Ján Zemiar)

Letné mesiace sú pre Štefana Skrúcaného poriadne nabité! Seriál Sľub má síce vo vvysielaní pauzu, no herci rozhodne nezaháľajú, nakrúca sa totiž vo veľkom. „Práve naopak, my sme nasadili také pekelné tempo cez leto, že keby sme si nevydupali nejaké dovolenky, tak robíme pomaly každý deň. Ale zase je príjemné byť súčasťou úspešného projektu,“ priznal obľúbený zabávač.

Skrúcaný si však pre seba v lete ukradol aj pár dní voľna a spolu s manželkou Erikou Judínyovou a ich malou princeznou zamierili tam, kde to majú najradšej. „My sme s Erikou závislí na Taliansku – jedna návšteva je zimná, taká nákupná, a druhá letná, oddychová. Máme to tam radi a druhú polovicu leta si nechávame otvorenú, ako nám vyjde,“ odhalil plány na leto Skrúcaný. Manželov však v lete čakajú aj iné ako dovolenkové zážitky. Vyzerá to totiž tak, že po dlhých rokoch sa konečne nasťahujú do svojho nového hniezdočka lásky a aktuálne dolaďujú posledné detaily. V rozhovore Števo prezradil detaily...

