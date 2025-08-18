TEMNÁ MINULOSŤ Olda Hlaváčka (†91): Za list mame skončil vo VÄZENÍ... Aj po rokoch na to doplácal!

BRATISLAVA - Slovensko v nedeľu zasiahla správa o úmrtí slovenskej hereckej legendy Olda Hlaváčka (†91). Verejnosť ho vnímala ako talentovaného umelca, dobrého a milého človeka... No napriek tomu v mladosti skončil vo väzení. A temná minulosť sa s ním doslova vliekla - aj po rokoch na to doplácal!
Hlaváček nemal ešte ani 20 rokov, keď ho zavreli za poburovanie proti republike. Hercovi vtedy prekážalo, ako tvrdo bolo Československo podriadené diktátu Sovietskeho zväzu. "Snažil som sa proti tomu, možno ani nie bojovať, ale ohovárať to. Hovoriť, prečo by nás mali držať v drápoch takíto silní, takýchto slabučkých Čechoslovákov," vyjadril sa v minulosti. "Doslova nás ušliapavali. Či to bola kultúra, či to bolo hospodárstvo, či to bolo predovšetkým verejné prejavovanie celého národa," dodal. Hlaváček bol v tom čase podľa vlastných slov neopatrný a ľahkovážny, svoje názory vyjadroval veľmi otvorene.
Obrovský SMÚTOK najbližších: Prvé vyjadrenia zdrvených vnučiek Olda Hlaváčka (†91)!
Raz ich napísal v liste, ktorý poslal z internátu svojej mame. "Nazval som ich uzurpátormi, zloduchmi," poznamenal Hlaváček s tým, že menoval priamo sovietskeho politika Nikolaja Alexandroviča Bulganina, ktorý tu bol vtedy na návšteve. "Bolo do v päťdesiatom siedmom roku. Ten list som riadne vhodil do schránky a o dve hodiny bol v rukách polície. Do dnešného dňa som presvedčený, že niekto vedel, že tento list píšem. Pretože som bol prostoreký, tak som aj hovoril, asi čo mame píšem," zdôraznil v roku 2013 Hlaváček. "Druhá vec je, že ja jediný na internáte som mal rádio. Keď ma prišli zatknúť, tajný policajt rádio zapol a práve v tej chvíli sa ozvala znelka Londýna. To mi ešte pridalo," spomínal Hlaváček.
Problém podľa neho nebol len v tom, že strávil rok vo väzení. "Keď bol zatvorený lupič, jeho rodina netrpela, moja áno," konštatoval. "Po dvadsiatich rokoch som bol navrhnutý na zaslúžilého umelca, toto ocenenie som nemohol dostať, lebo som bol (v päťdesiatych rokoch, pozn. TASR) zatvorený. Stále sa to so mnou vlieklo. Keby len so mnou. Deti - Ivo, Oldo stále boli v podozrení, že sú tiež protištátne živly, lebo otec bol taký," uzavrel Hlaváček.
Legendárny herec zomrel v nedeľu ráno v nemocnici v bratislavskej Petržalke. Pred smrťou bojoval so zákernou chorobou. Česť jeho pamiatke!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%