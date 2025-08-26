Po verejnej rozlúčke nasledoval SÚKROMNÝ POHREB: Rodina sa v TAJNOSTI lúčila s Oldom Hlaváčkom (†91)

BRATISLAVA - Dnes o 11:00 sa v novej budove Slovenského národného divadla konala posledná rozlúčka so zosnulým Oldom Hlaváčkom (†91). Na milovaného kolegu a kamaráta si tam zaspomínali legendárni slovenskí umelci. No a o 14:45 sa v Bratislavskom krematóriu konal samotný pohreb. Sprevádzali ho veľké tajnosti!
POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Oldom Hlaváčkom (†91): Kolegovia ho vyprevadili VEĽKÝM POTLESKOM!
Po verejnej rozlúčke, ktorá sa konala v novej budove Slovenského národného divadla, sa rodina presunula do Bratislavského krematória, kde sa o 14:45 začala smútočná ceremónia. Pohreb sprevádzali veľké tajnosti - väčšina obradov je zverejnená na stránkach Pohrebníctva mesta Bratislavy a tie, pri ktorých si rodina neželá zverejnenie mena, sú skrátka uvádzané bez neho.
Na zozname dnešných obradov však rozlúčka o 14:45, teda rozlúčka s Oldom Hlaváčkom, uvádzaná vôbec nebola. Podľa našich informácií však súkromný pohreb trval približne hodinu. Medzi prvými dorazil syn Oldo Hlaváček s rodinou, no okrem rodinncýh príslušníkov, prišli aj hercovi dlhoroční kolegovia. Prišla napríklad moderátorka Petra Bernasovská s manželom Ľudovítom Jakubove Mravcom, legendárny herec Karol Čálik, režisér Peter Núñez či herec Rasťo Sokol.
Oldo Hlaváček
Oldo Hlaváček bol slovenský herec, známy z divadla, televízie aj rozhlasu. Po štúdiu na VŠMU pôsobil od roku 1963 v Činohre Slovenského národného divadla, kde účinkoval v množstve hier. Preslávil sa tiež v televízii – najmä v relácii Vtipnejší vyhráva, ktorú moderoval a autorsky pripravoval, a v populárnych zábavných programoch s Ivanom Krajíčkom. Účinkoval aj vo filmoch (napr. Zajtra bude neskoro, Rača, láska moja, Múdra Gabriela) a seriáloch (Tajné životy, ZOO).
Bol priateľom Jozefa Kronera, ktorého považoval za vzor. Roku 2004 získal Kríž prezidenta SR II. stupňa. V mladosti bol na rok uväznený za „poburovanie proti republike“. Profesionálnu kariéru uzavrel v SND hrou Pohreb alebo svadba – čo skôr? (2019), naposledy vystúpil v roku 2021.
Za najväčší životný úspech považoval svoju manželku Božku. Bol aj výborný kuchár a remeselník, zanechal po sebe dvoch synov, vnukov a pravnukov.