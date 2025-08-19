Čert z rozprávky Z pekla šťastie sa po 27 rokoch OŽENIL: Vzal si tohto MUŽA!

PRAHA - Herec Rudolf Kubík (60), známy ako čert z rozprávky Z pekla šťastie, a jeho dlhoročný partner Otto Babczynski spečatili po 27 rokoch svoj vzťah sobášom.
Rudolf Kubík sa preslávil ako čert v rozprávke Z pekla štastie. V súkromí už 27 rokov žije po boku partnera Otta Babczynskeho. A vďaka novele zákona o registrovaných partnerstvách sa vzali. Informovala o tom ich kamarátka, speváčka Monika Absolonová, ktorá počas ich obradu aj spievala.
„8. 8. 2025 nás pozval na oslavu svojich narodenín. A nakoniec sa z toho bola svadba. So svojím partnerom Otíkom sa po 27 rokoch vzali,“ prezradila Absolonová. „Oslava začala o 15:30, krásne som sa bavila a zrazu mi o 17:50 Ruda oznámil, že sa berú, nech idem hore, robím, že nič a že budem spievať. Taký šok, dojatie a radosť som už dávno nezažila,“ povedala speváčka.
„Bolo to dojímavé, silné, skutočné, hlboké, nádherné. Keď sa stretnú dve srdcia, dve duše, ktoré k sebe patria, je to zázrak. Boli tam aj obe maminky. Bolo to krásne. Rudi, Oti, nech ste spolu takí šťastní a skvelí ako tých posledných 27 rokov. Zbožňujem vás,“ dodala Absolonová.
