Bývalá PORNOhviezda PORODILA: Obrovské komplikácie pri pôrode... Skončila v KÓME!

EKVÁDOR - Bývalá pornohviezda Daisy Lee porodila. Jej pôrod sa však zmenil na nočnú moru. Toto nechce zažiť žiadna mamička!
Karolína Urbanová sa zviditeľnila hlavne ako pornoherečka Daisy Lee. Pred pár rokmi sa však rozhodla svoj život radikálne zmeniť a odišla žiť do Ekvádoru. Tam si našla priateľa, s ktorým otehotnela. A aktuálne má za sebou najemotívnejší okamih svojho života. So svojím argentínskym partnerom privítali na svete syna, ktorý dostal meno Theo. Priebeh pôrodu však bol poznačený obrovským strachom a komplikáciami.
Česká hviezdička SKONČILA s pornom: Nový život na Ekvádore a... Nabalila si staršieho!
Urbanová priznala, že jej tehotenstvo prebiehalo pokojne až do samotného konca. „Dostala som sa do 40. týždňa tehotenstva a cítila som, že sa nič nedeje, telo sa nepripravovalo na pôrod, a preto sme sa museli rozhodnúť pre pôrod vyvolaný tabletkou. Takú chybu už nikdy neurobím. Nabudúce pôjdem rovno na cisársky rez, ktorý sa nakoniec aj tak stal, ale ešte predtým som si musela prejsť neuveriteľným utrpením, ktoré pokračovalo aj dlho po pôrode,“ opísala v úvode. Pôrod sa rýchlo zmenil na boj o život. Epidurál jej najskôr zle pichli, druhýkrát dostala extrémnu dávku. „Ľahla som si a moje telo začalo odumierať. Povedala som si, že to najhoršie mám za sebou – a v tej chvíli som prestávala dýchať. Len som šeptala, že nemôžem dýchať, nemôžem ovládať dych… a potom som upadla do kómy," zverila sa.
Jej partner Gabo bol v šoku z toho, čo sa dialo na sále. „Môj partner mi potom povedal, že na sále všetci začali behať a kričať, že potrebujem kyslík a že mi ho možno budú musieť dávať hadičkami priamo do pľúc, pretože som na tom bola veľmi zle. Medzitým museli rýchlo vybrať Thea, ktorý bol úplne fialový. Gabo pozeral cez sklo a videl, ako zo mňa ťahajú orgány, dieťa, a ja som tam ležala ako mŕtvola. Hovoril, že to bol najemotívnejší zážitok jeho života a že sa na mňa od tej chvíle pozerá inak – ako na veľmi silnú ženu,“ pokračovala Karolína.