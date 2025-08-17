Obrovský SMÚTOK najbližších: Prvé vyjadrenia zdrvených vnučiek Olda Hlaváčka (†91)!

BRATISLAVA - Dnes Slovensko zasiahla správa o úmrtí legendárneho herca Olda Hlaváčka (†91). Smútia za ním fanúšikovia, kolegovia... No najväčší smútok prežívajú jeho najbližší. Na milovaného dedka si zaspomínali aj jeho vnučky - modelka Michaela Hlaváčková a moderátorka Lucia Hlaváčková.
Moderátorka Lucia Hlaváčková sa nezmohla na veľa slov. Pre slzy, ktoré jej zaliali oči, totiž nevidela. „Od začiatku až do konca. Zaslúžiš si veľa slov, ale prepáč, teraz nevidím na obrazovku. Ľúbim ťa dedko a verím, že ti je dobre. Tvoj Lucifer,“ napísala a pridala aj niekoľko spoločných záberov napriek rokmi.
O nič dlhší príspevok nebola schopná od žiaľu napísať ani supermodelka Michaela. „Deduško môj, celý deň sa mi kotúľajú slzy po tvári. Ráno som si obliekla tričko, ktoré sme si spolu maľovali... Bol si tak múdry, vtipný a veľkorysý človek. Pozdrav babinu. Veľmi vás oboch objímam,“ napísala a poďakovala sa všetkým za slová sústrasti.
Oldo Hlaváček zomrel v nedeľu ráno v nemocnici v bratislavskej Petržalke. Ako informoval TASR, v poslednom období bojoval s ťažkou chorobou. Smútiacim vyjadrujeme úprimnú sústrasť!