POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Oldom Hlaváčkom (†91): Kolegovia ho vyprevadili VEĽKÝM POTLESKOM!

BRATISLAVA - V nedeľu 17. augusta Slovensko zasiahla smutná správa o úmrtí obľúbeného herca a zabávača Olda Hlaváčka. Ten vo veku 91 rokov podľahol ťažkej chorobe. Dnes od 11:00 sa v novej budove Slovenského národného divadla koná posledná rozlúčka.
Oldo Hlaváček zomrel 17. augusta ráno v nemocnici v bratislavskej Petržalke. Smutnú správu pre TASR potvrdil jeho syn Ivo Hlaváček s tým, že legendárny herec pred smrťou bojoval s ťažkou chorobou. Dnes o 11:00 sa s ním v novej budovej Slovenského národného divadla lúčia kolegovia z hereckej brandže. A verejnosť tak môže urobiť prostredníctvom kondolenčnej knihy vystavenej vo vestibule.
Ako prvý na miesto poslednej rozlúčky prišiel zronený syn Oldo Hlaváček a postupne prichádzali ďalší. Väčšina smútiacich kolegov však prišla zadným vchodom.
Prvý smútočný príhovor mala Miriam Kičiňová - riaditeľka Činohry SND a po nej sa smútiacim prihovorila herečka Božidara Turzonovová. „Neraz sa aj v tvojej šatni oslavovali narodeniny, meniny... Ty si všetko zariadil, pripravil, len škoda Olduško milovaný, že si vždy prvý odkvecol. Zadriemal si. Ty si musel byť vyčerpaný. Veľmi nám budeš chýbať,“ vyjadrila sa dlhoročná kolegyňa.
Ako ďalší sa k smútiacim prihovoril herec František Kovár. „Oldo, robiť humor je asi najťažšia herecká disciplína. Tebe sa to spolu s Ivanom Krajíčkom podarilo na viac ako 100 percent. Vedel si poštekliť bránicu, ale nikdy si svojim humorom neubližoval. To preto, že v ňom bola zakorenená ľudskosť a predovšetkým vtip, ktorý smeroval k dokonalej pointe,“ vyjadril sa legendárny umelec.
Ďalej mali smútočné príhovory herečka Darina Abrahámová a herec Martin Huba. Počas rozlúčky sa premietajú video ukážky z jeho divadelných hier a televíznych inscenácií.
Na záver sa Oldovi kolegovia postavili pred novú budovu Slovenského národného divadla a počkali, kým jeho truhlu vynesú do pristaveného auta. S milovaným kolegom sa na záver ešte rozlúčili veľkým potleskom.
Oldo Hlaváček bol slovenský herec, známy z divadla, televízie aj rozhlasu. Po štúdiu na VŠMU pôsobil od roku 1963 v Činohre Slovenského národného divadla, kde účinkoval v množstve hier. Preslávil sa tiež v televízii – najmä v relácii Vtipnejší vyhráva, ktorú moderoval a autorsky pripravoval, a v populárnych zábavných programoch s Ivanom Krajíčkom. Účinkoval aj vo filmoch (napr. Zajtra bude neskoro, Rača, láska moja, Múdra Gabriela) a seriáloch (Tajné životy, ZOO).
Bol priateľom Jozefa Kronera, ktorého považoval za vzor. Roku 2004 získal Kríž prezidenta SR II. stupňa. V mladosti bol na rok uväznený za „poburovanie proti republike“. Profesionálnu kariéru uzavrel v SND hrou Pohreb alebo svadba – čo skôr? (2019), naposledy vystúpil v roku 2021.
Za najväčší životný úspech považoval svoju manželku Božku. Bol aj výborný kuchár a remeselník, zanechal po sebe dvoch synov, vnukov a pravnukov.