STRACH hviezdy z Let's Dance: S dvojtýždňovým synčekom SKONČILA v nemocnici

BRNO - Synček známej influencerky mal ťažký príchod na svet. A po dvoch týždňoch od pôrodu známa kráska oznámila, že skončili v nemocnici...
Klaudiu Maniak môžu ľudia poznať hlavne z Instagramu, ale okrem toho pôsobila ako influencerka aj pri tohtoročnej sérii tanečnej šou Let's Dance. Z plavovlásky sa pred dvomi týždňami stala mama. Na svet priviedla synčeka Sebastiana, z ktorého majú s manželom obrovskú radosť. Pôrod nemala jednoduchý.
„Sebiho príchod na svet bol náročnejší, ako sme všetci traja očakávali a predstavovali si... O to viac si tento náš poklad vážime. Môj manžel je to najlepšie, čo ma v živote stretlo, bez neho by som nikdy nezvládla to, čo som zvládla,“ uviedla vtedy čerstvá mamička. No a čo čert nechcel, so synčekom skončili v nemocnici.
„Najťažšie 4 dni v mojom živote. Mala som pocit, že pôrod bol náročný... no nič sa nevyrovná pocitu bezmocnosti, keď sa niečo deje vášmu 2-týždňovému bábätku a vy mu neviete pomôcť. Uvedomila som si, aké neskutočné zbytočnosti v živote riešim denne a že vlastne nič nepotrebujem. Všetkého, čo mám, by som sa v sekunde vzdala, len aby bol v poriadku," napísala smutne.
A neminula ju ani poznámka od sestričky. Malého totiž influencerka nosila v šatke, a to slúžiaca sestra okomentovala: „No ty budeš riadny mamin cecek," a podľa jej slov pokrútila hlavou. „Kľudne nech je. Iba človek, čo zažil plačúce dieťa, ktoré niečo bolí a nedá sa utíšiť, to pochopí. Nosila by som ho a tancovala s ním aj týždeň vkuse, aj keby mi mali nohy, ruky odpadnúť," dodala.
