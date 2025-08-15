Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

Herec Marko Igonda na premiére s RODINOU: Ukázal dcéru a PODOBU s mamou NEZAPRIE!

BRATISLAVA - Na televízne obrazovky vstupuje nový seriál. Jojka siahla po novinke s názvom Neuer, kde sú hlavnými hviezdami herci Marián Miezga, Ladislav Bédi či Marko Igonda. Nechýbali ani včera na veľkolepej kinopremiére. A posledný menovaný herec dorazil do spoločnosti aj so svojou rodinou!

Včera sa v jednom z bratislavských kín konala premiéra jojkárskej novinky Neuer. Ide o počin z dielne režiséra Michala Kollára a producentky Jany Klukovej. Každá epizóda bude adaptáciou jednej knihy bývalého vyšetrovateľa a dnes úspešného spisovateľa Václava Neuera, ktorý svoje skúsenosti z reálneho vyšetrovania pretavil na papier a aktuálne aj na televízne obrazovky. 

Do kina zavítali aj hlavní hrdinovia počinu, a to Marián Miezga, Ladislav Bédi i Marko Igonda. A práve posledný menovaný herec vyniesol do spoločnosti svoju rodinku. Na červenom koberci zapózoval spolu so svojou dcérou Máriou, z ktorej je už veľká slečna. A takisto ho prišli podporiť aj jeho rodičia. A slovenský herec podobu s maminkou nezaprie. Veď pozrite! Všetky fotografie z premiéry nájdete v galérii.

A o čom seriál je?

Vyšetrovatelia z krajského oddelenia vrážd v Bratislave odhaľujú najťažšie zločiny a často musia ísť na hranicu svojich psychických a fyzických možností. Nerovný boj so zlom zvádzajú nielen v uliciach veľkomesta, ale aj vo svojom vlastnom vnútri, keď im každodenný kontakt s násilím a so smrťou kontaminuje ich osobné životy. Seriál Neuer je adaptáciou populárnej série kníh autora Václava Neuera o živote a práci vraždárov krajského policajného riaditeľstva „U Dvoch levov” v Bratislave. Divákov budúci rok čaká osem epizód, teda osem prípadov, ktoré sa naozaj stali. Čaká ich tiež unikátne seriálové spracovanie, vždy jedna časť rozpovie príbeh jednej knihy. V hlavných úlohách sa predstavia Marián Miezga, Marko Igonda, Jana Kvantíková, Ladislav Bédi.

