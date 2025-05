Tehotná Slovenka na Let's Dance ŠOKOVALA outfitom: Ako svetová hviezda... Aj Rihanna by bola nadšená!

Príchody na finále Let's Dance - Klaudia Maniak (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Priame prenosy Let's Dance sú každý týždeň prehliadkou krásnych rób. A výnimkou nebolo ani veľkolepé finále. Toho sa zúčastnila aj markizácka influencerka Klaudia Maniak (27)... A aha, z jej outfitu by bola nadšená aj slávna Rihanna!

Súčasťou Let's Dance sú každoročne aj influenceri, ktorí divákom približujú nielen samotné priame prenosy, ale aj celý priebeh tanečnej šou. Prvýkrát sa ňou tento rok stala aj Slovenka žijúca v Brne Klaudia Maniak, ktorá v januári oznámila, že s manželom čakajú dieťatko. S pribúdajúcimi kolami sa tak zväčšovalo aj jej bruško.

No a na finále predviedla tehotenský outfit hodný svetovej hviezdy. Pri pohľade na ňu by zbledla závisťou aj slávna Rihanna, ktorá práve takýto štýl obliekania počas svojho najkrajšieho životného obodbia preferovala. Klaudia mala oblečené šaty, ktoré nechali vyniknúť jej bohatému dekoltu, sukňa s vlečkou urobila veľkú parádu, no najviac pohľadov priťahovalo práve bruško.

To po vzore slávnej Rihanny doslova vystavila na obdiv. Vrchná časť jej šiat totiž pozostávala s pevnej podprsenky, ktorá prechádzala do čiernej krajky, zdobiacej zaoblené bruško. Celý zvyšok stylingu - krásne vlasy a dokonalý mejkap - celý vzhľad už iba povýšili. Pozrite, vyzerala doslova hviezdne!

