Známa Slovenka z Let's Dance sa stala MAMOU: Pôrod bol NÁROČNEJŠÍ, než si predstavovala!

Klaudia Maniak sa stala mamou (Zdroj: Instagram KM)

Súčasťou Let's Dance sú každoročne aj influenceri, ktorí divákom približujú nielen samotné priame prenosy, ale aj celý priebeh tanečnej šou. Prvýkrát sa ňou tento rok stala aj Slovenka žijúca v Brne Klaudia Maniak, ktorá v januári oznámila, že s manželom čakajú dieťatko. S pribúdajúcimi kolami sa tak zväčšovalo aj jej bruško a blondínka ohurovala tehotenskými outfitmi.

No a dnes prišla radostná správa. Z Klaudie sa stala mamička - na svet priviedla 30. júla synčeka Sebastiana. Pôrod bol však iný, ako si predstavovala. „Sebiho príchod na svet bol náročnejší, ako sme všetci traja očakávali a predstavovali si... O to viac si tento náš poklad vážime. Môj manžel je to najlepšie, čo ma v živote stretlo, bez neho by som nikdy nezvládla to, čo som zvládla,“ uviedla čerstvá mamička.

„Našla som si lásku svojho života a spolu sme stvorili náš malý zázrak, ktorý budem navždy chrániť. Naša rodina,“ dodala a pridala niekoľko záberov z pôrodnice, aj z príchodu domov. Gratulujeme a prajeme veľa zdravia!