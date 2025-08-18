Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

Porotkyňa zo SuperStar v plavkách: Mínus 15 kíl, ale... Fanúšikovia ju KRITIZUJÚ!

Patrície Pagáčová
Patrície Pagáčová (Zdroj: Instagram P.P.)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Na herečku Patríciu Pagáčovú (36) sa po schudnutí zvalila vlna kritiky. Ľudia jej vyčítajú, že sa viac predvádza a myslí si o sebe priveľa.

Patrície Pagáčová má za sebou búrlivé obdobie. Minulý rok v máji prasklo, že jej skrachovalo 5-ročné manželstvo. Ani to ju však nepoložilo, práve naopak, žiari ako nikdy predtým. Momentálne je na dovolenke pri mori a fanúšikov zásobuju fotkami v plavkách. A fanúšikovia ju nešetria kritikou. Ako sama priznala, viackrát sa stretla s komentármi typu: „odvtedy, čo schudla, si o sebe veľa myslí“ alebo „odvtedy, čo schudla, sa predvádza“.

Galéria: Patrícia Pagáčová

Pagáčová otvorene hovorí, že áno – možno pôsobí sebavedomejšie než predtým, keď mala o 15 kilogramov viac. A je to podľa nej prirodzené. „Ale tiež, svet div sa, sa teraz cítim vo svojom tele najlepšie, ako som sa kedy cítila. Jasné, sú dni, keď je to horšie, inokedy zas lepšie. Jasné, chcela by som mať plochejšie brucho a chudšie ruky a neviem čo všetko (to by som pre to, ale musela niečo urobiť, že áno), ale cítim sa proste dobre a som za to fakt vďačná!" vyznala sa.

Zdôraznila, že za jej spokojnosťou nestojí iba fyzická zmena, ale najmä dlhá a náročná mentálna cesta. „Tiež to bola poriadne dlhá a náročná cesta… myslím teraz skôr mentálne… A mať sa rád, je extrémne dôležité, aj keď sa v dnešnej dobe ľudia občas tvária, že to je narcizmus… Nie je… Keď nemáte radi sami seba (nielen po fyzickej stránke, pochopiteľne), nemôže vás mať rád ani nikto iný… vždy treba začínať od seba," pokračovala.

Porotkyňa SuperStar po ROZVODE: Je opäť ZADANÁ... Randí s dídžejom! Prečítajte si tiež

Porotkyňa SuperStar po ROZVODE: Je opäť ZADANÁ... Randí s dídžejom!

Nie je podľa nej dôležité mať veľkosť XS/S alebo xy kilogramov. „Je dôležité byť v pohode sám so sebou. A tiež nehovorím, že som nejaká modelka s postavou bohyne, prosím vás, aby z toho zas neboli nejaké nedorozumenia. Proste len – starajte sa o seba, o svoje zdravie, aj o to duševné, lebo je totiž rovnako dôležité ako to fyzické... To permanentné posudzovanie životov ostatných nie je úplne fajn, fakt je lepšie starať sa o seba," dodala na záver.

Viac o téme: Patrície Pagáčová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel legendárny
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel legendárny slovenský herec Oldo Hlaváček (†91)!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! ŠOK na Muzikálovom festivale:
ŠOK na Muzikálovom festivale: Umelci po 70-ke hviezdami módnej šou... Vyzliekli sa do PLAVIEK!
Domáci prominenti
Slunce, seno... MEGA KVÍZ:
Slunce, seno... MEGA KVÍZ: Zaboduješ alebo... Máš místo mozku z piva kostku?!
Domáci prominenti
STRACH hviezdy z Let's
STRACH hviezdy z Let's Dance: S dvojtýždňovým synčekom SKONČILA v nemocnici
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hlavný tréner AS Trenčín Ricardo Moniz po výhre so Žilinou: Chceli sme odčiniť poslednú domácu prehru
Hlavný tréner AS Trenčín Ricardo Moniz po výhre so Žilinou: Chceli sme odčiniť poslednú domácu prehru
Zoznam TV
Tréner Žiliny Pavol Staňo po prehre v Trenčíne: Zbytočne sme sa koncentrovali na to, aby sa súper nedostal do gólových šancí
Tréner Žiliny Pavol Staňo po prehre v Trenčíne: Zbytočne sme sa koncentrovali na to, aby sa súper nedostal do gólových šancí
Zoznam TV
Pešia zóna i námestie ožili Nitrianskymi hodmi a dožinkami
Pešia zóna i námestie ožili Nitrianskymi hodmi a dožinkami
Správy

Domáce správy

Najdôležitejšie momenty týždňa: Otestujte
Najdôležitejšie momenty týždňa: Otestujte v KVÍZE, aký máte prehľad o top udalostiach
Domáce
FOTO Záchranná akcia so šťastným
Záchranná akcia so šťastným koncom: Českého turistu po dvoch dňoch pátrania našli! Hrdinom je záchranársky pes
Domáce
FOTO Pri nehode prišiel o
AKTUÁLNE Tragická nehoda v okrese Nové Zámky! O život prišiel 56-ročný motocyklista
Domáce
Veľké rekonštrukcie internátov TUKE a UPJŠ v Košiciach: Nový nábytok aj modernizácia za milióny
Veľké rekonštrukcie internátov TUKE a UPJŠ v Košiciach: Nový nábytok aj modernizácia za milióny
Košice

Zahraničné

Lietadlu horel motor.
Dráma na palube: Cestujúci sa už lúčili so životom a svojimi blízkymi! VIDEO Lietadlo bolo v plameňoch
Zahraničné
TRAGÉDIA v aquaparku: Na
TRAGÉDIA v aquaparku: Na jednej z atrakcií ZOMRELO dievča (†4)! Svedkovia vedia, kde bol problém
Zahraničné
Pri pekárni v sýrskom
Pri pekárni v sýrskom Aleppe sa odpálil samovražedný atentátnik
Zahraničné
Péter Magyar
Magyar protestoval voči zasahovaniu Ruska do vnútornej politiky
Zahraničné

Prominenti

Porotkyňa zo SuperStar v
Porotkyňa zo SuperStar v plavkách: Mínus 15 kíl, ale... Fanúšikovia ju KRITIZUJÚ!
Domáci prominenti
Robert Redford
Zovšadiaľ ho vyhodili, chľastal prvú ligu a potom: Herecká hviezda!
Osobnosti
Obrovský SMÚTOK najbližších: Prvé
Obrovský SMÚTOK najbližších: Prvé vyjadrenia zdrvených vnučiek Olda Hlaváčka (†91)!
Domáci prominenti
Ďalšia SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel
Ďalšia SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel slávny herec (†87)... Preslávila ho úloha v Supermanovi!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Šokujúce odhalenie: Prečo sú
Šokujúce odhalenie: Prečo sú starší muži lepší v posteli? Táto žena to vie!
Zaujímavosti
10 vecí, ktoré sa
10 vecí, ktoré sa stanú, keď sa PRESTANETE sprchovať
vysetrenie.sk
FOTO Zamestnanec hotela našiel v
Zamestnanec hotela našiel v izbe zvláštne zariadenie: FOTO Okamžite to odovzdajte polícii, varujú ľudia!
Zaujímavosti
FOTO Muž (53) šokuje svojím
Muž (53) šokuje svojím mladistvým vzhľadom: V obchode si od neho pýtajú občiansky! TOTO je jeho tajomstvo
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Zažiarte bez návštevy kaderníka: Aha, ako si môže dokonalý účes vytvoriť každá žena
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Sociálne dávky rovnako a pre všetkých? Slováci majú toho dosť, tu by mala vláda podľa nich šetriť! (prieskum)
Sociálne dávky rovnako a pre všetkých? Slováci majú toho dosť, tu by mala vláda podľa nich šetriť! (prieskum)
Pozor, kde kupujete dovolenku: SOI upozorňuje na ďalší možný podvod!
Pozor, kde kupujete dovolenku: SOI upozorňuje na ďalší možný podvod!
Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Roky ani netušil, že jeho syn je miliardár: Nebol som príliš dobrý rodič, povedal biologický otec Jeffa Bezosa! (foto)
Roky ani netušil, že jeho syn je miliardár: Nebol som príliš dobrý rodič, povedal biologický otec Jeffa Bezosa! (foto)

Šport

Hancko mal na hlave prvý gól v novom drese: Ani exportný gól Atléticu v Barcelone body nepriniesol
Hancko mal na hlave prvý gól v novom drese: Ani exportný gól Atléticu v Barcelone body nepriniesol
La Liga
VIDEO Stačilo im 29 sekúnd: Pardubice po heroickom výkone a finálovom obrate ovládli Dolomiten Cup
VIDEO Stačilo im 29 sekúnd: Pardubice po heroickom výkone a finálovom obrate ovládli Dolomiten Cup
Česko
VIDEO Niečo takéto sa človeku stane raz za život: Fatálne zlyhanie brankára Teplíc!
VIDEO Niečo takéto sa človeku stane raz za život: Fatálne zlyhanie brankára Teplíc!
Chance liga
VIDEO Prestupová bomba pre Newcastle: Od konkurenta prichádza posila za takmer 45 miliónov eur
VIDEO Prestupová bomba pre Newcastle: Od konkurenta prichádza posila za takmer 45 miliónov eur
Premier League

Auto-moto

NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Aké práva máte pri práci z domu? Môže vám zamestnávateľ monitorovať počítač?
Aké práva máte pri práci z domu? Môže vám zamestnávateľ monitorovať počítač?
Prostredie práce
Môže vás zamestnávateľ nútiť vziať si dovolenku? Tu sú pravidlá
Môže vás zamestnávateľ nútiť vziať si dovolenku? Tu sú pravidlá
Dovolenka a Choroba
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov
Ako zavariť fazuľové lusky a zachovať ich sviežu farbu aj chuť
Ako zavariť fazuľové lusky a zachovať ich sviežu farbu aj chuť
Rady a tipy

Technológie

POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
Bezpečnosť
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Veda a výskum
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Veda a výskum
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Bezpečnosť

Bývanie

Bola to takmer ruina, no oplatilo sa ju kúpiť. Majitelia vám ukážu, čo znamená domáce pohodlie a útulnosť!
Bola to takmer ruina, no oplatilo sa ju kúpiť. Majitelia vám ukážu, čo znamená domáce pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax

Pre kutilov

Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bola som pre neho len prestupná stanica: Vedela som to, aj tak som si ho vzala a on ma opustil počas nášho svadobného dňa
Sex a vzťahy
Bola som pre neho len prestupná stanica: Vedela som to, aj tak som si ho vzala a on ma opustil počas nášho svadobného dňa
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Najdôležitejšie momenty týždňa: Otestujte
Domáce
Najdôležitejšie momenty týždňa: Otestujte v KVÍZE, aký máte prehľad o top udalostiach
Lietadlu horel motor.
Zahraničné
Dráma na palube: Cestujúci sa už lúčili so životom a svojimi blízkymi! VIDEO Lietadlo bolo v plameňoch
TRAGÉDIA v aquaparku: Na
Zahraničné
TRAGÉDIA v aquaparku: Na jednej z atrakcií ZOMRELO dievča (†4)! Svedkovia vedia, kde bol problém
Dcéra sa o smrti
Zahraničné
Obrovská rodinná tragédia: Matka rodine povedala, že ide na dovolenku! Namiesto toho podstúpila eutanáziu

Ďalšie zo Zoznamu