Porotkyňa zo SuperStar v plavkách: Mínus 15 kíl, ale... Fanúšikovia ju KRITIZUJÚ!

PRAHA - Na herečku Patríciu Pagáčovú (36) sa po schudnutí zvalila vlna kritiky. Ľudia jej vyčítajú, že sa viac predvádza a myslí si o sebe priveľa.
Patrície Pagáčová má za sebou búrlivé obdobie. Minulý rok v máji prasklo, že jej skrachovalo 5-ročné manželstvo. Ani to ju však nepoložilo, práve naopak, žiari ako nikdy predtým. Momentálne je na dovolenke pri mori a fanúšikov zásobuju fotkami v plavkách. A fanúšikovia ju nešetria kritikou. Ako sama priznala, viackrát sa stretla s komentármi typu: „odvtedy, čo schudla, si o sebe veľa myslí“ alebo „odvtedy, čo schudla, sa predvádza“.
Pagáčová otvorene hovorí, že áno – možno pôsobí sebavedomejšie než predtým, keď mala o 15 kilogramov viac. A je to podľa nej prirodzené. „Ale tiež, svet div sa, sa teraz cítim vo svojom tele najlepšie, ako som sa kedy cítila. Jasné, sú dni, keď je to horšie, inokedy zas lepšie. Jasné, chcela by som mať plochejšie brucho a chudšie ruky a neviem čo všetko (to by som pre to, ale musela niečo urobiť, že áno), ale cítim sa proste dobre a som za to fakt vďačná!" vyznala sa.
Zdôraznila, že za jej spokojnosťou nestojí iba fyzická zmena, ale najmä dlhá a náročná mentálna cesta. „Tiež to bola poriadne dlhá a náročná cesta… myslím teraz skôr mentálne… A mať sa rád, je extrémne dôležité, aj keď sa v dnešnej dobe ľudia občas tvária, že to je narcizmus… Nie je… Keď nemáte radi sami seba (nielen po fyzickej stránke, pochopiteľne), nemôže vás mať rád ani nikto iný… vždy treba začínať od seba," pokračovala.
Nie je podľa nej dôležité mať veľkosť XS/S alebo xy kilogramov. „Je dôležité byť v pohode sám so sebou. A tiež nehovorím, že som nejaká modelka s postavou bohyne, prosím vás, aby z toho zas neboli nejaké nedorozumenia. Proste len – starajte sa o seba, o svoje zdravie, aj o to duševné, lebo je totiž rovnako dôležité ako to fyzické... To permanentné posudzovanie životov ostatných nie je úplne fajn, fakt je lepšie starať sa o seba," dodala na záver.
