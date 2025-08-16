Richard Autner sa VYJEDOL: Cieľ je jasný... Schudnúť plánuje do Vianoc!

BRATISLAVA - Herec Richard Autner (33), ktorý v roku 2023 žiaril na parkete Let’s Dance, sa rozhodol zatočiť s kilami navyše. Po tom, čo po súťaži pribral viac než 20 kilogramov, má jasný plán – do Vianoc sa chce vrátiť späť do svojej životnej formy.
Richard Autner účinkoval v roku 2023 v populárnej tanečnej šou Let’s Dance, kde si získal pozornosť divákov nielen svojim nasadením a tanečnými výkonmi, ale aj vymakanou postavou. Na parkete pôsobil ako profesionál a bolo vidieť, že za jeho kondíciou stojí množstvo tréningov a disciplína. Po skončení šou však prišla zmena, ktorú herec priznal s humorom sebe vlastným.
„Musím sa priznať, že ako skončilo Let’s Dance, ja som si dal taký letový režim. Ja som, prosím, verte-neverte, od Let’s Dance pribral 20 kíl,“ povedal v Teleráne minulý rok v januári. Počas účinkovania v tanečnej súťaži vážil okolo 87 kilogramov, no ručička na váhe sa mu postupne vyšplhala až na 106 kilogramov. Teraz sa zdá, že sa Richard rozhodol zobrať svoje zdravie a kondíciu opäť pevne do rúk. Na sociálnych sieťach sa nedávno pochválil, že začína novú etapu.
Známy herec ŠOKUJE: Od Let's Dance pribral 20 kíl... Ručička na váhe prekročila 100-ku!
„Špekačko opäť na potulkách. Cieľ 85 kg pod stromčekom vidím jasne ako polárku,“ napísal odhodlane. Je teda jasné, že si herec stanovil ambiciózny cieľ – zbaviť sa do Vianoc nadbytočných kíl a dostať sa späť na váhu, ktorú mal počas svojich najlepších dní. Naposledy zverejnil aj fotografiu priamo z fitka, ku ktorej pripojil výstižný odkaz: „O chvíľu som späť.“
