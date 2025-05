Ady Hajdu naložil súčasným politikom: Veď ľudí to prestane baviť! A potom...

Slnko v sieti. Ady Hajdu (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Ady Hajdu sa netají svojimi názormi! Na galavečere Slnko v sieti vyjadril nielen svoj obdiv k tvorbe Jiřího Mádla, ale aj to, prečo dnes vníma návrat do minulosti ako reálnu hrozbu.

Herec Ady Hajdu patrí k výrazným osobnostiam slovenskej kultúrnej scény, no tentoraz svoj hlas nevyužil len na umelecké účely. Na odovzdávaní filmových cien Slnko v sieti nahlas ocenil slovenskú filmovú tvorbu a netají sa obdivom k úrovni súčasnej domácej kinematografie. „Videl som skoro všetky, ale ja som pyšný práve na Audiovizuálny fond, ktorý umožnil, aby takéto filmy vznikali a aby boli ocenené. A že ich toľko ľudí videlo, lebo tie filmy majú presah, majú myšlienku, majú neuveriteľné emócie. Ale čo je základ, je, že sú to naše filmy.“

Zvláštnu pozornosť venoval Ady snímke Vlny od Jiřího Mádla, ktorá podľa neho právom vyvoláva silné emócie. „Teším sa, že som Vlny videl dokonca na premiére v Karlových Varoch a bol to neuveriteľný zážitok, keď všetci ľudia desať minút stáli, tlieskali a plakali. Lebo tú dobu ideme žiť...“ A za tento film by bez váhania hlasoval aj on sám: „Mádl spravil výnimočné dielo. Spraviť jeden dobrý film za život je zázrak a jemu sa to podarilo.“

Popri chvále na umeleckú scénu však otvorene priznal, že má obavy o smerovanie spoločnosti a znepokojuje ho pocit, že sa vraciame späť do minulosti. „Určite, mentálne určite. To vidíme, čo sa tu teraz deje. Ale je to len na chvíľu. Hlúposť nemôže vyhrať,“ nevdzáva sa nádejí herec a ani ďalej si nedáva servítku pred ústa. „Najväčším problémom je nedostatok vnútornej sily a rozhľadu medzi ľuďmi, ktorí sa chopili moci. Tá mentálna slabosť tých ľudí... lebo všetko sú to ľudia, ktorí sú nedocenení, zakomplexovaní, ktorí majú málo ducha – aj v duši, aj v hlave. A oni sa teraz spojili, aby nám vládli. Ale to prejde.“ A či by si on sám vedel predstaviť vstup do politiky? Ani pri tejto otázke neostal svojej otvorenosti nič dlžný a vyšiel s pravdou von!

Ady Hajdu - Slnko (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)