Helena Vondráčková vystúpi ako hosť na galavečere Krištáľové krídlo. (Zdroj: Lenka Hatašová)

Spevácka diva Helena Vondráčková bude jednou z hviezd veľkolepého koncertu Karol Duchoň 75, ktorým si Slovensko pripomenie nedožité narodeniny a výnimočný odkaz legendárneho interpreta. Na pódiu ožijú hity, ktoré milujú celé generácie – a zaznejú v podaní viacerých známych osobností. Jednou z nich je aj samotná speváčka, ktorá neváhala ani sekundu. „Samozrejme, reagovala som naprosto súhlasne a spontánne,“ hovorí speváčka o rozhodnutí prijať ponuku. „Karola som poznala roky rokúce, mala som ho rada, vážila som si ho a myslím, že to bolo vzájomné.“

Na legendu slovenského popu má len tie najkrajšie spomienky – predovšetkým z koncertov a spoločných vystúpení. Jeden z najsilnejších momentov sa však viaže k festivalu Bratislavská lýra v roku 1974: „Obaja sme súťažili, on s piesňou Zem pamätá a ja s Maľovaným džbánkom. Obaja sme dostali zlato, bola to remíza,“ spomína s úsmevom a zaloví v spomienkach. „Bol skvelý, vždy optimisticky naladený. Nespomínam si, že by bol smutný človek – vždy vedel zabávať, bol spoločenský, mal rád ženy, tie sa okolo neho neustále motali... Bol to typ, ktorý vedel rozžiariť celú spoločnosť.“

Na otázku, ktorá z jeho piesní jej najviac utkvela v pamäti, odpovedala bez váhania, avšak ktorú pieseň zaspieva na koncerte, ostáva prekvapením. Legendárna speváčka nám prezradila aj to, čo si doma zaspieva sama pre seba - a nechýbala ani názorná ukážka.

Helena Vondráčková nám prezradila, aký bol NAOZAJ Karol Duchoň: Tá spomienka nikdy nevyprší (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)