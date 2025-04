Slnko v sieti. Zuzana Čaputová (Zdroj: Ján Zemiar)

Večeru kraľoval film Vlny, ktorý sa vyrovnáva s našou československou minulosťou. Druhým najúspešnejším filmom sa stal Ema a smrtihlav, ktorý sa rovnako dotýka vysporiadavania sa s minulosťou nášho národa. Najlepším dokumentárnym filmom roka 2024 sa stala Prezidentka, režisérom ktorej je Marek Šulík a producentkou Barbara Janišová Feglová.

Film mapuje prelomové momenty politického aj osobného života prezidentky Zuzany Čaputovej a zobrazuje, ako sa rodia rozhodnutia z pozície hlavy štátu a formuje budúcnosť krajiny. Vnútorné boje, rozhodujúce chvíle v prezidentskom úrade aj odhodlanie čeliť výzvam súčasnej politiky popri ochrane svojich hodnôt. Exprezidentka však videla aj niektoré iné súťažné filmy, z ktorých ju najviac zaujali Vlny. „Je skvelý, myslím, že si ocenenie naozaj zaslúžil... má nadčasový odkaz, veľakrát tam odznievalo o ľudskej odvahe a statočnosti v ťažkých časoch.“

„Vnímam samozrejme dobu, ktorú žijeme, je ťažká, spôsobuje ná mnoho starostí, keď sa pozeráme nielen na vývoj na Slovensku, ale globálne. Ale zároveň prináša aj mnohé nádeje v podobe nových lídrov, nových ľudí, ktorí majú názor, majú odvahu ho vyjadriť...“ povedala exprezidentka a odpovedala aj na otázku, či je rada, že už nemusí politiku riešiť. A či by - ak by sa dal vrátiť čas - kandidovala na post prezidentky znovu? Aj na to nájdete odpoveď vo videu.

Exprezidentka sa vyjadrila k aktuálnej situácii: Čo by som robila, kebyže som teraz v politike! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)