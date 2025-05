Richard Gere je aj po 75-ke stále príťažlivý muž: Prezradil svoj recept na dlhovekosť

Richard Gere spolu s režisérmi - Barbara Miller a Philip Delaquis (Zdroj: Garfield Film)

NEW YORK - Richard Gere si aj po 70-tke užíva život plnými dúškami. Nielen s rodinou, ale stále aj pracovne. Spred kamier však znovu odbehol do role producenta. Musel... veď dalajláma je tak autentický, že ho nemôže hrať nikto!

Známy hollywoodsky herec a legenda filmového plátna Richard Gere bol v roku 1999 časopisom People vyhlásený za najsexi muža sveta. Herec, ktorý patril medzi najpríťažlivejších mužov na filmových plátnach, oslávi posledný augustový deň 76 rokov, no stále je vo veľmi dobrej fyzickej forme. Vďaka za to patrí aj jeho zdravému životnému štýlu a pravidelnej meditácii. Gere sa už desiatky rokov venuje budhizmu a joge a pre tieto aktivity majú spoločnú vášeň aj s treťou manželkou Alejandrou.

Gere nadšený budhizmom vycestoval prvýkrát do Tibetu v roku 1978. Jeho silný vzťah k budhizmu ho nikdy neopustil, skôr naopak. Dlhý čas bol členom svetovej organizácie Survival International, bojujúcej proti obmedzovaniu ľudských práv a dnes je hrdým spoluzakladateľom Tibet House - neziskovej organizácie na ochranu tibetskej kultúry. Kto iný teda mohol byť producentom filmu Múdrosť šťastia, ak nie herec a dlhoročný dalajlámov študent Richard Gere a režisér ocenený cenou Emmy Oren Moverman...

„Keď som videl hrubý zostrih filmu Múdrosť šťastia, bolo jasné, že ide o mimoriadny materiál. Bol rozsiahly, zrozumiteľný, ale zároveň išlo o veľmi osobný filmový zážitok. Nikdy som nevidel zábery Jeho Svätosti dalajlámu, ako zdieľa svoj pohľad na svet so zrakom upreným priamo do kamery. Bolo to úžasné,” povedal výkonný producent Richard Gere.

Múdrosť šťastia nie je iba filmom, ale predovšetkým odkazom a posolstvom muža, ktorý sa narodil do roľníckej rodiny v severnom Tibete a v útlom veku bol vyvolený, aby zasadol na trón tibetských budhistov. Od štyroch rokov sa tak ocitol v pozornosti celého sveta. Počas svojho dlhého života (tento rok v júli oslávi 90 rokov) sa tento nositeľ Nobelovej ceny za mier snažil o tichú a nenásilnú duchovnú revolúciu. Film okrem iného prostredníctvom unikátnych záberov pripomína aj brutálnu inváziu Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády do Tibetu v '50. rokoch. Tieto udalosti podnietili dalajlámu k rozhodnutiu odísť do exilu v indickom horskom meste Dharamsala, kam ho nasledovalo viac ako 150 tisíc ďalších utečencov.

Múdrosť šťastia zároveň poukazuje na stav našej planéty. Slová dalajlámu necháva plynúť na pozadí dojemných obrazov sveta, v ktorých odhaľuje nielen jeho krásu, ale aj nástrahy výrazne ovplyvnené ľudskou činnosťou. Dalajláma vo filme popisuje malé kroky, ktoré môže podniknúť každý z nás, aby rozvinul svoje vedomie spôsobom presahujúcim ducha doby i súčasné politické prúdy. Vďaka otvorenej mysli dalajlámu a odzbrojujúcemu dôvtipu ponúka Múdrosť šťastia aktuálny návod na zdravý a šťastný život uprostred výziev 21. storočia. „Zhlboka sa nadýchnite, žite teraz, žite prítomnosťou!“ hovorí v traileri k filmu dalajláma.

Na vzniku celovečerného dokumentu sa okrem režisérskeho dua Barbary Millerovej a Philipa Delaquisa podieľali producent Richard Gere, svetovo uznávaný fotograf a kameraman Manuel Bauer dlhodobo spolupracujúci s dalajlámom a na Oscara nominovaný scenárista, režisér a držiteľ ocenenia Emmy Oren Moverman.