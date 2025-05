Chystá sa niečo veľkolepé: Za jedinečnou udalosťou stojí Alena Pallová

Alena Pallová (Zdroj: Pavol Bobek)

BRATISLAVA - Dvadsať rokov, ktoré zmenili pohľad ľudí na krásu, zdravie a životnú vitalitu. Presne to sa podarilo priekopníčke estetickej medicíny na Slovensku doktorke Alene Pallovej.

Jej Inštitút estetickej medicíny (IEM) práve oslavuje dve dekády výnimočnosti, počas ktorých sa estetika stala nielen otázkou vzhľadu, ale aj synonymom plnohodnotného života, vitality a dlhovekosti. Toto výročie sa bude niesť v znamení exkluzívneho multisenzorického eventu, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Aj keď je oslava zahalená rúškom tajomstva, my už teraz vieme, že bude originálnym zážitkom, ktorý uchváti nielen oči, ale doslova všetky zmysly pozvaných hostí.

„Naša oslava nebude len večerom krásy, elegancie a kreativity, ale predovšetkým zážitkom, ktorý krásu prepojí s emóciami, vzťahom k sebe a sebadôverou,“ prezrádza doktorka Pallová. Event, ktorý pripravuje, sa odohrá v netradičnom, vizuálne pôsobivom priestore, kde hostia nebudú len pasívnymi divákmi, ale aktívnymi účastníkmi zážitku.

Každý z množstva prominentných hostí sa ponorí do príbehu krásy, zdravia a dlhovekosti. „Naším cieľom je ukázať, že estetická medicína, tak ako ju vidíme my, nie je len o vonkajších úpravách, ale ide omnoho hlbšie – od krásy k vitalite, od vitality k dlhovekosti,“ vysvetľuje zakladateľka IEM s tým, že podujatie zároveň naznačí najnovšie trendy v oblasti estetickej medicíny, ktoré IEM prináša na Slovensko. Hostia tak budú mať jedinečnú možnosť vnímať, akým spôsobom sa estetická medicína prepája so vzťahom k sebe, k svojmu vnútru a s ambíciou viesť harmonický život. Práve preto bude celý večer symbolickým krokom vpred – smerom k novej ére, kde estetika znamená zdravie a dlhovekosť sa stáva dostupnou realitou.

Exkluzívne pozvanie na tento unikátny event dostali vybraní klienti, osobnosti zo spoločenského života, známi influenceri a hviezdy slovenského i českého showbiznisu. Multisenzorická oslava 20-tich rokov IEM, ktorá sa tento týždeň odohrá na Bratislavskom hrade, nebude len pohľadom späť a poďakovaním sa za dve dekády úspechov a dôvery, ale podľa jej tvorcov z Toldstory Studio bude aj začiatkom ďalšej kapitoly príbehu značky IEM, ktorá úspešne expanduje nielen na Slovensku a v Čechách, ale plánuje svoje aktivity rozšíriť aj na ďalšie trhy.

Chystá sa niečo veľkolepé: Beauty Ball (Zdroj: TOLDSTORY STUDIO)