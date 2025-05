Janda má na Golonku vtipnú spomienku: Dalibor ho zbožňoval, kým otec... HÁDALI sa ako psy!

Jozef Golonka a Dalibor Janda v relácii Sieň slávy (Zdroj: STVR/Milan Krupčík)

BRATISLAVA - Legendárny slovenský hokejista Jozef Golonka hokej hrával, hokej trénoval a vložil nemalé úsilie do toho, aby slovenský hokej zostal na výslní aj dlho potom, ako on ukončí svoju kariéru. S prezývkou „žiletka“ a číslom 9 na chrbte vzbudzoval rešpekt u spoluhráčov aj súperov a na ľade bol rodeným vodcom.

Dárius Rusnák, Marián Gáborík, Marika Studeničová, Dalibor Janda a Fragile - to sú hostia Siene slávy, do ktorej bude tentokrát uvedený Jozef Golonka. V rozhovore Dalibor Janda spomína na to, ako sa s otcom hádal pri sledovaní hokeja, pretože kým otec fandil Brnu, Michal fandil Golonkovi, teda Slovanu. „Ja som mal zošit, kde som mal jeho fotky a vždy, keď Slovan strelil gól, tak som kričal. A keď strelilo Brno, tak kričal tato. Maminka prišla a hovorí: Ja vám tú telku vypnem, lebo vy sa stále hádate. My sme sa hádali ako psy!‟ Neskôr však boli aj situácie, kedy sa obaja spojili. Vypočujte si, kedy boli hokejovo na jednej vlne a pozrite si aj reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

