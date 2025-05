Braňo Král, moderátor ta3 (Zdroj: Ján Zemiar)

Už v minulosti sa okolo mena Braňo Král šepkalo, že by mohol vykročiť na cestu do veľkej politiky. A hoci takéto ponuky reálne prichádzali, dnes s istotou hovorí: nie, ďakujem. „Je to pravda. Napokon, aj počas môjho pôsobenia v Markíze v rokoch 2000 až 2004 sme boli kolegovia s Erikom Tomášom – dnes je to minister práce. On si vybudoval politickú kariéru, no ja som si zvolil inú cestu. Myslím si, že je prirodzené, keď moderátori či politickí redaktori dostávajú takéto ponuky – sú totiž s politikou v denno-dennom kontakte,“ objasňuje moderátor.

Král priznáva, že ho politika lákala najmä okolo roku 2010, no dnes je vďačný, že pri novinárskej práci ostal. Viac ako dávať odpovede ho baví klásť otázky.hovorí Král s tým, že je preňho výnimočné a vzrušujúce byť každý deň konfrontovaný s aktuálnym politickým dianím.

Král dnes moderuje vlastnú politickú talkšou s názvom Král na ťahu, ktorú aj sám spoluautorsky kreoval. Špecifická je tým, že v nej svoja dvaja politici proti dvom a v publiku sedia diváci, jasne rozdelení na podporovateľov a odporcov. „Táto relácia je unikátna. Ukazuje politikov v inom svetle – zrazu musia čeliť aj nesúhlasnému publiku. A to ich dostáva do polôh, ktoré v štandardných rozhovoroch nezažívajú. Je to dynamické, živé a najmä autentické.“ V relácii Král na ťahu sa doslova našiel, súčasne však moderuje aj staršiu reláciu s názvom V politike.

Moderátor Braňo Král: Čo si myslím o kolegoch, ktorí išli do politiky! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)