Šokujúce RODINNÉ TAJOMSTVO Hargašovej: Príbeh z minulosti, o ktorom doteraz MLČALA!

Pri príležitosti galavečera k 80. výročiu víťazstva nad fašizmom, ktorý vo štvrtok večer odvysiela STVR, sa rozhodla prehovoriť o príbehu, ktorý v sebe nosí celý život. A veru, nie je to len historická spomienka – je to živý dôkaz toho, že hrdinstvo a odvaha boli v jej rodine doma. „Myslím si, že každá rodina na Slovensku má prepojenie s témou druhej svetovej vojny,“ začala moderátorka. A potom to prišlo.





Jej babička žila počas vojny na kopaniciach v horách Javoriny – v odľahlej oblasti, kde sa často ukrývali partizáni. A práve tam sa odohrala scéna ako vystrihnutá z filmu.prezradila Jarmila. Kým jej stará mama rodila, za stenou sa ukrývali ozbrojení muži, ktorí bojovali za slobodu. A čo je ešte silnejšie – s týmito príbehmi vyrastala.dodala.

Moderátorka sa počas galavečera postaví na pódium medzi najväčších umelcov Slovenska. Bude to večer plný hudby, archívnych záberov a silných emócií. No pre ňu to bude aj návrat do minulosti – k príbehu jednej ženy, jedného dieťaťa... a dvadsiatich partizánov, ktorí čakali, kým sa narodí nový život. „Bude to cesta od temnej histórie k svetlu. Od utrpenia k nádeji a láske,“ uzavrela Hargašová. Niektoré príbehy si skrátka zaslúžia, aby zazneli pred celým národom.





7:20 – Leto na Rovniach – slovenská klasika s vojenskou tematikou9:45 – Priamy prenos z Piešťan – kladenie vencov, vojenská ukážka aj prísaha kadetov11:50 – Premiéra dokumentu Slnko je sloboda – silný príbeh ekonóma, ktorý prežil vďaka odvahe iných13:30 – film Jána Svěráka Po strnisku bosý15:20 – Obchod na Korze – oscarový slovenský film, ktorý netreba predstavovať17:10 – Deň, ktorý neumrie – dráma s Kvietikom a Emíliou Vášáryovou20:30 – Slávnostný galavečer moderovaný Jarmilou Hargašovou22:05 – Ema a smrtihlav – premiéra silného koprodukčného filmu s Borbély a Ondríkom o vojne a láske, ktorá nepozná hranice

Dvojka prinesie v rovnaký deň ďalšiu silnú dávku emócií a histórie:



8:35 – Veteráni 2. svetovej vojny

14:05 – Anjel z Humenného – dokument o hrdinskej Edite Grossmanovej

17:15 – Naše storočie – príbeh posledného československého pilota RAF

20:10 – Premiéra Mišpoche – Naša rodina

22:40 – Ostře sledované vlaky – oscarová česká klasika na záver dňa