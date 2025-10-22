Moderátor Braňo Král o autonehode, na ktorú nikdy nezabudne: Zavinil ju on!

BRATISLAVA - Jeho tvár diváci poznajú z televíznych obrazoviek, no Braňo Král má okrem moderovania a politiky aj celkom inú vášeň – rýchle autá! A kým pre niekoho je šoférovanie len nutnosťou, pre moderátora je to poriadna dávka relaxu.
„Áno, je to tak. Rád aj testujem mnohé autá, v tom som sa našiel, je to pre mňa spôsob akejsi psychohygieny. Keď mi čas dovolí, rád sa prebehnem,“ priznáva známy moderátor. A vyzerá to tak, že nejde len o občasné hobby – za volantom trávi dosť veľa času. „Jazdím často a veľa, robím ročne okolo 50-tisíc kilometrov, čo je relatívne dosť,“ hovorí moderátor, ktorý sa v aute cíti ako doma. A keď už zastaví, vie presne, kam ísť: „Keď idem niekde dlhšie, tak návšteva pumpy je už taký rituál. Je vidieť, že pumpy dnes plnia iný rozmer – fresh corner, občerstvenie, možnosť nakupovania… toto veľmi oceňujem. A naozaj sa veľakrát zastavím cielene – mám vytipované, ktoré pumpy a aj viem, čo si tam dám,“ prezradil.
A aký je vodič? Vraj celkom iný, ako pôsobí na obrazovke. Svojimi reakciami dokonca miestami zaskočí sám seba. „Moja práca je o ovládaní sa, ale za volantom sa mením. Som sám zo seba prekvapený, dokážem byť iný človek. Takže niekedy reagujem podráždenejšie,“ priznáva úprimne. Zároveň je však pozorný a opatrný vodič, najmä keď sedí v aute sedí so synom. Uvedomuje si totiž, že musí byť príkladom a nerobiť chyby, ktoré by si mohol osvojiť jeho syn...
