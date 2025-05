KONIEC dvoch investorov v markizáckej Jame levovej: Odídenci prehovorili o DÔVODOCH!

(Zdroj: Archív TV Nova / Peter Žákovič)

Televízia Markíza už na jeseň chystá 3. sériu obľúbenej šou Jama levova. Divákom opäť sľubuje veľké emócie, tvrdé vyjednávanie, inšpiratívne príbehy a výnimočné investičné rozhodnutia. No prichádza aj s veľkou zmenou. Z pôvodnej zostavy piatich investorov - v zložení Tatiana Ondrejková, Milan Dubec, Igor Rattaj, Juraj Fehervari a Igor Kolla - totiž poslední dvaja končia.

V šou ich nahradia raper a podnikateľ Separ a úspešný priemyselník Štefan Rosina mladší. „Nová zostava investorov prináša do Jamy levovej ešte viac kontrastov, pohľadov a skúseností. Práve v tejto rozmanitosti tkvie sila šou – inovatívne nápady tu získavajú nielen kapitál, ale aj šancu na dlhodobý rast pod vedením ľudí, ktorí si prešli vlastnou úspešnou podnikateľskou cestou,“ uviedla Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

Zmena obsadenia však nepramenila z hláv tvorcov programu - Juraj Fehervari chcel z Jamy levovej odísť sám. Dôvodom bol jeho vzácny čas, ktorý chce venovať svojej rodine. Prehovoril o tom na sociálnej sieti Instagram. „Toto rozhodnutie nebolo jednoduché, ale cítim, že je správne. Do Jamy som išiel s túžbou prinášať hodnotu, zdieľať energiu a podporovať podnikateľov. No prišiel moment, keď mi to viac energie bralo, než vracalo,“ priznal.

„Rozhodujúci moment? Rozhovor s mojimi synmi. Keď som sa ich pýtal, či by chceli, aby som šiel do ďalšej série, odpoveď bola jasná. Mladší bol nadšený, no starší sa len spýtal: "A koľko to bude trvať?" Keď som povedal, že aspoň mesiac môjho času, obaja sa zhodli: "Tak to radšej nie, poďme sa spolu hrať, tatinko,“ opísal biznisman. „A tak som si povedal - život uteká. A ja chcem investovať svoj čas a energiu najmä tam, kde to cíti moje srdce,“ priznal.

No a čo sa týka pracovného života, podnikateľom vraj plánuje pomáhať aj naďalej, no inými cestami. „Ostávam pri investíciach do e-commerce projektov. Možno nebudem tak na očiach, o to viacej sa chcem venovať zahraničnej scéne, strategickým projektom od Európy, Ameriky až po Áziu a cítim, že toto je môj ďalší stage, na ktorý potrebujem naskočiť,“ dodal.

Podobne na tom je aj Igor Kolla. Účasť v šou si nevie vynachváliť, no aj on potrebuje čas, ktorý natáčaniu venoval. „Skvelý projekt, skvelá jazda. Prišiel však čas odovzdať investorské žezlo iným. Riadiť firmy na dvoch kontinentoch si jednoducho žiada celého človeka. V uplynulom roku sme s mojim tímom vo firme podali naozaj skvelý výkon, odmenený skvelým výsledkom. Udržať tento excelentný trend, si žiada spojiť naše sily,“ uviedol.

Navyše Jama levova mu prineisla 5 ďalších projektov, ktoré chce dotiahnuť do úspešného konca. „Teda, nateraz mám o biznisovú zábavu postarané. Ukázal som, že úspešne investovať sa dá aj so srdcom. Teraz je rad na iných,“ dodal s tým, že nových investorom drží palce a Markíze ďakuje za dpoluprácu.

