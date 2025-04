VÁŽNA diagnóza slovenskej speváčky: TOTO jej ohrozovalo život... Možno to robíte aj vy!

Sima skončila dvakrát v nemocnici (Zdroj: Facebook SH)

Slovenská speváčka Sima bola dvakrát v priebehu jedného mesiaca hospitalizovaná v nemocnici. Najprv jej lekári diagnostikovali zápal obliečiek s E.coli infekciou a neskôr si na lôžku poležala kvôli trombóze. Od práce si tak na istý čas musela oddýchnuť, keďže jej lekári nariadili kľudový režim. Sima teraz priznala, že možno tuší z čoho jej trombóza v nohe mohla vzniknuť. Síce je v jej prípade viac faktorov, no aj fajčenie môže ohrozovať život a ani o tom nemusíte vedieť.

„Čo je ešte novinka, že nefajčím. Nefajčím už týždeň, odkedy ma hospitalizovali. Keď beriete antikoncepciu, nefajčite. Naozaj, nevypláca sa to. Nechceš si naťahovať kompresné ponožky, nechceš ležať v nemocnici, brať lieky na riedenie krvi, injekcie si do brucha pichať, to nechceš," začala na úvod a potom dovysvetlila, že o čo ide.

„Nemám to IBA z toho určite, môj otec to mal tiež, takže som asi zdedila nejakú preddispozíciu, do toho oslabená imunita z chirurgického zákroku - trhania zubu, po čom prišiel zápal obličky a mohla tá trombóza vzniknút aj v súvislosti s týmto, na testy ohľadom toho pôjdem za 3 mesiace, tak vám poviem, ale zatiaľ proste využijem svoj dosah, aby som ťa aspoň trochu uchránila pred trombózou a to minimálne takto: AK BERIEŠ ANTIKU, PRESTAŇ FAJČIŤ," dodala na záver.