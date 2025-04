Čo sa to deje? Po slovenskej speváčke skončil aj Kali na URGENTE... Dostal varovanie z hora!

Kali (Zdroj: Instagram K.)

Rýchle pracovné tempo si niekedy vyžiada svoju daň. Speváci to majú svojím spôsobom naozaj ťažké – keď práve nepíšu nové texty a netrávia dlhé hodiny zatvorení v štúdiu, koncertujú po celom Slovensku a Česku. Koncertovanie si vyžaduje náročné presuny, dlhé cestovanie a bdenie do neskorých nočných hodín, čo prirodzene nepriaznivo vplýva na zdravie človeka. Svoje o tom vie aj Sima či Kali. Ako sme vás prednedávnom informovali, speváčka už dvakrát skončila v nemocnici. Najprv mala zápal obličiek s E.Coli infekciou a o pár týždňov neskôr jej lekári našli trombózu v nohe. Momentálne sa lieči.

Nielen Sima skončila v nemocnici. Najnovšie aj raper Kali. „Chvíľku sa cítiš ako drak a o pár hodín dostaneš no no no tam zhora. Týmto sa chcem poďakovať urgentu v Levoči, lebo na ceste z Prešova som sa cítil nejako divne (-18 kg, dvojfázové tréningy, spánok žiadny a samozrejme cigarety, s ktorými je na čase skončiť). Všetko je ok a som zdravý, len som bol touto situáciou prinútený sa trochu zamyslieť nad sebou. No nič, dávajte na seba pozor a vidíme sa," napísal na sociálnu sieť. Kalimu prajeme veľa zdravia!