STRACH o speváčku Simu: Bojuje s vážnymi zdravotnými problémami... Horúčka 39,6, zimnica a BOLESTI!

Sima (Zdroj: Ján Zemiar)

Simona Hégerová alias Sima je známa vďaka speváckej šou Hlas Česko Slovenska, no do širšieho povedomia sa dostala až v roku 2015, keď si ju pod svoje krídla zobral raper Ego. A odvtedy ide jej sláva hore raketovou rýchlosťou. Aj aktuálne cestuje po Slovensku so svojím turné Lonely Tour, ktoré je vypredané v mnohých mestách. Aj v Žiline...

Práve tam to však v posledných dňoch vyzeralo, že dnes nevystúpi. Speváčka totiž bojuje s nepríjemnými zdravotnými problémami, kvôli ktorým skončila v nemocnici. Chceli ju hospitalizovať, no ona má iné plány. Koncert chce odohrať stoj čo stoj. „Dnes ma chceli hospitalizovať s podozrením na zápal obličiek. Na sone sa zistilo, že mám akútny zápal močových ciest,“ informovala v piatok večer na sociálnej sieti Instagram.

(Zdroj: Instagram S.H.)

„Mám od včera extrémne zimnice, návaly tepla a horúčku 39,6. Bolí ma celé telo, pichá ma v celom chrbte a pri nádychu medzi rebrami a v boku, v krížoch aj hore na chrbte. Držte prosím palce, aby to do zajtra ustúpilo, pretože sa chystám aj tak vystúpiť, verím, že to dvoje antibiotiká do zajtra trocha zlepšia,“ prezradila svoje plány Sima.

Ďalej však fanúšikov upozornila, že koncert neodštartuje ako 100% ona, v plnom nasadení a s jej typickou energiou. „Verím, že mi klesne teplota aspoň na 37,5... A viem, že zajtra to budú ťahať viac moji tanečníci ako ja, čo sa týka pohybu. Nevzdávam sa, verím v zázraky,“ dodala ubolená hviezda.