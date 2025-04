Pikantný TRAPAS slovenskej divy na koncerte: Nohavice jej SPADLI priamo na pódiu!

Sime na pódiu spadli nohavice. (Zdroj: Ján Zemiar/TikTok Sima)

Simona Hégerová alias Sima je známa vďaka speváckej šou Hlas Česko Slovenska, no do širšieho povedomia sa dostala až v roku 2015, keď si ju pod svoje krídla zobral raper Ego. A odvtedy ide jej sláva hore raketovou rýchlosťou. Aj aktuálne cestuje po Slovensku so svojím turné Lonely Tour, ktoré je vypredané v mnohých mestách. Minulý týždeň však išla doslova cez bolesť.

Postihli ju totiž nepríjemné zdravotné problémy, kvôli ktorým skončila aj v nemocnici. „Zápal obličky s E-Coli infekciou alebo ako som sa z infekcie s vitamínom C dostala až do nemocnice. V piatok ráno išla s horúčkou a zimnicami k doktorke, že mi hádam len pichne vitamín C do žily, lebo "asi nejaká chrípka". Odchádzala som s diagnózou zápalu močových ciest s dvomi druhmi antibiotík,“ informovala Sima.

Napriek tomu však odohrala koncert v Žiline. A práve tam sa jej stal pikantný trapas a video, ktoré ho zachytáva zverejnila aj na svojich sociálnych sieťach. V zápale šou tancovala a spievala, keď odrazu priamo na pódiu zostala stáť len v nohavičkách. Pred zrakmi všetkých jej totiž spadli nohavice. Zareagovala však veľmi rýchlo, dvihla si ich a ešte dospievala pieseň, aby si ich potom napravila.

„Počkaj, počkaj!“ zakričala dídžejovi, aby nepúšťal ďalšiu hudbu. „Gate mi ešte na koncerte nepadli,“ zahlásila pobavená Sima. Video si môžete pozrieť nižšie!