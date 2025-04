Slovenská speváčka ušla hrobárovi z lopaty: DESIVÁ diagnóza!

(Zdroj: pixabay.com)

TRNAVA - Speváčka Sima opäť bojuje so zdravím – len tri týždne po prekonaní zápalu obličiek spôsobeného baktériou E. coli skončila znova v nemocnici. Tentokrát ju diagnóza naozaj prekvapila. Napriek vážnemu stavu sa Sima nevzdáva a ak to len trochu pôjde, plánuje pokračovať v koncertoch.

Iba pred 3 týždňami bola speváčka Sima hospitalizovaná v nemocnici. Vtedy ju trápila lzimnica, vysoká horúčka či bolesť celého tela. Po neustupujúcich problémoch tak bola nútena vyhľadať odbornú pomoc. Lekári jej diagnostikovali zápal obličiek s E.Coli infekciou, a preto bola v hospici niekoľko dní. Dnes sa v trnavskej fakultnej nemocnici nachádza zas. A s celkom inými ťažkosťami. Tentokrát ju veľmi bolela noha a ani v tom najhoršom sne si nepredstavovala, že to môže byť také vážne.

„...Utiekla hrobárovi z lopaty po druhé. Druhýkrát behom 3 týždňov Diagnóza: trombóza v nohe... Doktor čo mi robil sono vraj takú extrémnu trombózu ešte nevidel na tak mladom človeku. Mám upchatú komplet celú nohu, ďalej už nevidno, takže si ma tu nechajú, aby som nedostala pľúcnu embóliu," napísala na sociálnu sieť. Ak sa dá dokopy, nadchádzajúce koncerty plánuje odohrať, aj posediačky. „V Prahe som šou odohrala už s trombózou v nohe s bolesťami s tým, že to bude určite iba preťažené lýtko... ešte som sa nechala otejpovať, snažila som sa to rozhýbať... hneď po šou opuchla noha ěste viac... ešte aj stehno," pokračovala.

Pre fanúšikov má len jeden odkaz: „Len mi prosím nepíšte nech myslím na seba už, veď myslím, preto som tu v nemocnici a taktiež prosím nech zruším koncerty - to je pre mňa to najťažšie... pokiaľ ma prepustia, odohrám ich posediačky so všetkými opatreniami a liekmi, ktoré budem musieť mať, aspoň to bude trochu iná šou, posediačky som ešte nebola na stagi. Viem, že to neni sranda, ani to neberiem na ľahkú váhu. Ja len proste som ten typ, čo sa nerád vzdáva, jo?."

