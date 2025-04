Slovenská speváčka RUŠÍ koncerty: Desivá diagnóza jej nedovolí pokračovať!

Sima skončila v nemocnici (Zdroj: pixabay.com)

TRNAVA - Speváčka Sima bojuje s vážnym zdravotným problémom. Len pred pár dňami priznala, že jej diagnostikovali rozsiahlu trombózu na nohe, kvôli ktorej skončila v nemocnici. Napriek pôvodným nádejám, že bude schopná vystúpiť aspoň posediačky, musela svoje koncerty zrušiť. Lekári totiž upozornili na riziko pľúcnej embólie. Sima si prechádza náročným obdobím, no verí, že sa čoskoro zotaví a vráti sa na pódiá.

Iba pred pár dňami sme vás na Topkách informovali o desivej diagnóze speváčky Simy. Tej na nohe našli lekári trombózu. „...Utiekla hrobárovi z lopaty po druhé. Druhýkrát behom 3 týždňov Diagnóza: trombóza v nohe... Doktor čo mi robil sono vraj takú extrémnu trombózu ešte nevidel na tak mladom človeku. Mám upchatú komplet celú nohu, ďalej už nevidno, takže si ma tu nechajú, aby som nedostala pľúcnu embóliu," napísala vtedy na sociálnu sieť.

Aj keď si myslela, že ju z nemocnice prepustia a bude schopná odohrať koncerty, aj posediačky, nestane sa tak. Sima ruší naplánované vystúpenia. „Mrzí ma to, ale tento víkend nemôžem odohrať koncerty. Extrémne som sa tešila, ale... môj stav je taký, že aj keď je šanca, že by ma možno pustili domov v piatok, nemôžem riskovať, že sa mi utrhne kus zrazeniny a dostanem embóliu do pľúc alebo nejakú porážku," ospravedlbila sa. „Viete, že ja vždy idem aj cez mŕtvoly, ale takto silná trombóza v celej nohe mi nedovolí vystúpiť ani posediačky," doplnila. V sobotu mala vystupovať aj s Kalim a Alanom Murínom.

„Viem, že chlapci vás vybláznia v sobotu v Trenčíne tak, že budete mať svalovice, budem tam duchom s vami, na vás celý večer myslieť a určite sa maximálne zabavíte tentokrát aj bezomňa," odkázala fanúšikom. „Myslím na vás, pozdravujem z nemocnice, dajte mi ešte chvíľu na zotavenie sa, nech sa dám dokopy, nech sa môžeme čoskoro vidieť na koncertoch," uzavrela. Speváčka nevystúpi ani v Svätom Jure či Nových Zámkoch. Sime prajeme skoré uzdravenie.