Zdravotné problémy speváčky Simy: SKONČILA v nemocnici... Zápal a vážna INFEKCIA!

Sima skončila v nemocnici (Zdroj: Facebook SH)

TRNAVA - Speváčka Sima zažila uplynulý víkend dramatické zdravotné komplikácie, ktoré ju napokon priviedli až do nemocnice. Pôvodne si myslela, že ide o bežnú chrípku, no nakoniec jej diagnostikovali zápal obličiek spôsobený E. coli infekciou. Po intenzívnej liečbe sa však speváčka cíti lepšie a už čoskoro sa vráti na pódium.

Počas uplynulého víkendu sme vás na Topkách informovali, že speváčka Sima bojuje so zdravotnými ťažkosťami. Trápila ju zimnica, vysoká horúčka či bolesť celého tela. Musela zrušiť aj nadchádzajúci koncert. Po neustupujúcich problémoch ju totiž hospitalizovali v nemocnici. „Zápal obličky s E.Coli infekciou alebo ako som sa z injekcie s vitamínom C dostala až do nemocnice. V piatok ráno som išla s horúčkou a zimnicami k doktorke, že mi hádam len pichne vitamín C do žily, lebo “asi nejaká chrípka”. Odchádzala som s diagnózou zápalu močových ciest a dvoma druhmi antibiotík," napísala na úvod.

„Lenže horúčka neprechádzala, zimnica ešte horšia, bolel ma chrbát, pichalo ma v boku. V sobotu ráno sa pridalo vracanie, prehánky, nedalo sa mi už poriadne nadýchnuť kvôli tomu pichaniu v chrbte a v boku a vedela som, že nie som schopná odohrať v tomto stave koncert večer," pokračovala. „Po mojej storke o zrušení koncertu mi napísala doktorka zo záchranky, že nech si zavolám sanitku, že podľa príznakov hrozí sepsa, otrava krvi... Nie som ten typ, čo by si sám zavolal záchranku pokiaľ viem chodiť (nech slúži ľuďom, ktorí ju potrebujú viac) takže ma Tomi odviezol na pohotovosť. CRP 200. V piatok to bolo ešte “len” 70 – zdravý človek má 5," priznala.

„Jediné čo zabralo boli antibiotiká rovno do žily. Ja len, že choďte si dať CRP test, keď máte príznaky ako chrípka, ale cítite, že niečo nesedí. Realita je, že môžeš dostať otravu krvi do pár dní, keď nejdeš do nemocnice, keď máš taký silný zápal v tele aký som mala ja, to proste nevypotíš, nevyležíš, nevygrcáš doma. Dnes (včera, pozn.red.) idem domov. Toto je posledná infúzia," napísala s tým, že už cez víkend bude koncertovať.