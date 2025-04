BOJ o život! Obrovský strach známej Slovenky: Náhla 7-hodinová operácia

Lucia Hrušková sa veľmi bála o mamu (Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Lucia Hrušková alias LucyPug sa tešila na Coachellu, no z letiska ju napokon nečakal zážitok v slnkom zaliatej Kalifornii, ale boj o mamin život. Všetko sa zmenilo v jednej sekunde – správou, ktorá jej obrátila svet naruby. Influencerka sa teraz rozhodla prehovoriť o ťažkej chvíli, ktorú prežila, aby upozornila na varovné signály, ktoré telo vysiela často potichu, no naliehavo.

Zo všetkých pocitov, ktoré nás dokážu paralyzovať, je strach o tých, ktorých milujeme, ten najhorší. Nie je to len úzkosť – je to tichý, dusivý tlak na hrudi, myšlienky, ktoré nejdú zastaviť, a predstavy, ktoré nechceme vidieť. Neistota, bezmoc, otázky bez odpovedí. Keď ide o našich blízkych, srdce bije inak – silnejšie, rýchlejšie, bolestivejšie. Vtedy si uvedomíme, ako veľmi ich potrebujeme... a ako málo máme veci v rukách.

Takéto pocity zažívala aj markizácka influencerka Lucia Hrušková alias LucyPug. Tá sa chystala na americký hudobný festival Coachella. Nakoniec však do zahraničia nedletela a z letiska sa vrátila rovno domov. „Mala som pobalený kufor, pripravená objavovať ďalší svet, až kým som dostala správu, s ktorou sa mi zastavil celý svet," napísala na sociálnu sieť, no nikomu nebolo jasné, o čo presne ide. Až neskôr sa Lucia s verejnosťou podelila o to, čo sa stalo.

„Dnes je presne týždeň od toho strašného dňa. Písalo mi veľa ľudí, ktorí nechápali, čo sa stalo. Nezvyknem hovoriť o takýchto ťažkých chvíľach verejne, pretože viem , že každý z nás nesie svoje vlastné bremená. No v maminom prípade rozhodovali minúty - a ak by tento môj príbeh mal zachrániť čo i len jeden život, má zmysel ho napísať," začala v úvode. „Ráno pred mojím odletom začala mamina náhle pociťovať bolesť v hrudi a zhoršil sa jej zrak. Vedeli sme, že tieto príznaky sa neignorujú, a tak bola okamžite privolaná záchranka. V nemocnici ju vyšetrovali a medzitým mi písala, že to zatiaľ nevyzerá vážne a že sa nemám báť. Pokračovala som v balení a čakala na ďalšie správy. To bola jej posledná správa," napísala

„Potom som sa jej už nedovolala. Lekári nás kontaktovali s tým, že ju čaká niekoľkohodinová operácia - a musia začať hneď. Operovali ju 7 hodín. Mne to pripadalo ako celý týždeň," pokračovala. „Ale... dopadlo to dobre. Našťastie. Moja mamina je aktívna žena - celý rok sa hýbe, lyžuje, bicykluje... a aj tak prišlo niečo nečakané. Nie každý príznak kričí. Niektoré prichadzajú ticho - ale o to nebezpečnejšie. Nepodceňujte varovné signály tela. Opatrujte sa. A keď cítite, že niečo nie je v poriadku - konajte rýchlo," odkázala.