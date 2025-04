Martina Schindlerová o svojom najväčšom páde na dno: Čo sa pri tom naučila, si uchová už navždy!

Martina Schindlerová na svojom koncerte ako Bond Girl (Zdroj: archív M.S.)

Martina Schindlerová predviedla v sprievode symfonického orchestra veľkolepú šou plnú ikonických bondoviek, umocnenú akrobatickými výstupmi a poriadne sexi kostýmami. Bola skrátka parádna Bond girl. „Cítim sa tak, že milujem spievať bondovky – a prispôsobujem k tomu kostýmy aj atmosféru, aby mal divák zasiahnuté všetky zmysly,“ prezradila speváčka, ktorá svojim výzorom počas koncertu doslova vyrážala dych a vystriedala nejeden sexi outfit. Ako prezradila, filmový svet agenta 007 je jej blízky. „Páčia sa mi tie filmy, myslím si, že to násilie je tam prezentované s takou nadsádzkou – lebo ja nemám veľmi rada filmy s násilím, ale tak James Bond, to je super.“

V Bondovkách ju však viac ako samotný agent 007 fascinuje ženská sila, ktorú bond girls reprezentujú. „Bond girl je symbolom silnej ženy – takže s tou sa stotožňujem,“ prezrádza s úsmevom na tvári Martina, ktorá si za posledné roky prešla rôznymi obdobiami a nie všetky boli jednoduché. Čo jej dodalo najväčšiu silu? „Zážitky, skúsenosti – samozrejme, to nás posilňuje. Väčšinou úspechy, jasné, to tak pohladí dušu, ale vtedy, keď sa musí človek postaviť sám za seba – tak vtedy silnie. A mám niekoľko takých zážitkov úspešne za sebou – a o to som silnejšia.“

Napriek ranám osudu však neplakala do vankúša, ale našla v sebe silu postaviť sa opäť na vlastné nohy. „Nie som zlomená, ale boli situácie, kedy som bola dole,“ dodáva speváčka a prezrádza svoj recept ako sa dostať hore: „Nikto to za teba neurobí, iba sám sa môžeš. Všetky schopnosti a možnosti máme v sebe.“ V rozhovore speváčka nešetrila úprimnosťou a vo svojich slovách zašla ešte ďalej. Za kľúč k úspechu totiž považuje niečo celkom iné, prezradila aj čo!

