Známa Slovenka v ŠOKU: Vo svojej izbe prichytila zlodeja!

Lucka je známa najmä mladšej generácii Slovákov a Čechov. Pravidelne sa im prihovára zo svojho vlogu a vďaka nej môžu mnohí aspoň na diaľku spoznať rozličné miesta. Naposledy sa vybrala so svojím priateľom Danielom Štrauchom, známym pod menom Gogo, do Dominikánskej republiky.

Napriek tomu, že krajina jej učarovala a aktuálne je v jej rebríčku obľúbenosti na prvom mieste, má za sebou aj nepríjemný zážitok. „Nás takmer vykradli a prišli sme do izby, keď tam bol zlodej. Takže to bolo v podstate šťastie v nešťastí. Bol to pre mňa asi najväčší stres, ktorý som kedy zažila, ale aj napriek tomu tam každému odporúčam ísť, pretože je to nádherná krajina," prezradila Lucia pre topky.sk.

Keďže brunetka aj jej priateľ sa radia medzi najúspešnejších slovenských youtuberov a influencerov, mali so sebou aj potrebnú techniku na tvorbu videí. Práve o tú sa mladé dievča obávalo najviac.povedala nám.

Nie každý má to šťastie, že po „nájazde" zlodeja mu ostane všetok majetok a cennosti. Väčšina ľudí príde až po funuse, no Lucia s Danielom ho vyrušili pri akcii. To sa nestáva často a nás preto zaujímalo, ako sa v danú chvíľu cítila. „No v šoku. Ja si v podstate prvé sekundy ani nepamätám. Snažili sme sa tam dostať, lenže na dverách bola retiazka. Takže on sa aj takto poistil na to, aby stihol utiecť," vysvetlila jeho premyslený plán. Napokon však nič nevzal a na celú situáciu bude párik už len spomínať pri rozprávaní historiek z ciest.