Verešová v STRACHU o dcéru: VÁŽNA operácia!

Dcéra Andrey Verešovej, Vanessa, sa vydala na dráhu športovkyne a pri takom športe, akým je snowboarding, sú, žiaľ, zranenia bežnou súčasťou. Má ich za sebou niekoľko, no ani tie ju od budovania sľubnej kariéry úspešnej snowboardistky neodradili. Na istý čas ju však zastavil úraz, ktorý sa jej stal minulý rok v novembri. „Zle som dopadla pri skoku v Rakúsku a vykĺbilo sa mi koleno. Diagnóza znie, že som mala pretrhané ALS väzy, teda predný krížny väz, a poškodené oba menisky, takže išlo o komplikovanú operáciu. Ale všetko snáď dopadlo dobre a všetko sa mi zahojí," dušovala sa Vanessa pre Extra.cz. Lekári si však neboli istí, či kolenom ešte bude vedieť hýbať.

„Je to ten najhorší pocit – keď netušíte, čo sa deje, a či vaše dieťa bude vôbec ešte chodiť…“ priznala Verešová vtedy. Po zákroku nasledovala prvá fyzioterapia, počas ktorej lekári pomocou elektrostimulácie aplikovali výboje do jej nohy. „Sme v poriadku, to najhoršie má už Vanesska snáď za sebou. Operácia bola komplikovaná, ale dopadla dobre. Čaká nás 8 mesiacov rekonvalescencie, tvrdej práce, rehabilitácie, fyzioterapie a pomalé zapájanie do normálneho života,“ napísala v tom čase nádejne Verešová. No niekedy nejde všetko podľa plánov. A to ani vo Vanessinom prípade.

Koleno sa vôbec nehojilo dobre a Vanessa sa od doktorov dozvedela veľmi zlé správy. „Vidíme, že mediálny meniskus nie je úplne zahojený, čoho sme sa od začiatku obávali. Laterálny meniskus vyzerá v poriadku, čo je dobré. Máme tu však veľa zjazveného tkaniva,“ posťažovala sa modelka na Instagrame. Vanessa tak musela podstúpiť ďalšiu operáciu. „Po nehode na tréningu a prvej operácii sme dúfali, že to bude stačiť, ale žiaľ sa ukázalo, že zranenie je vážnejšie, než sa zdalo, a pred nami je ďalšia výzva. Zajtra nás čaká ďalšia operácia. Je silná, odvážna a som na ňu nesmierne hrdá,“ uviedla Andrea, ktorá sa snaží byť pre svoju dcéru čo najväčšou oporou. Andreina dcéra má už zákrok úspešne za sebou. „Druhá operácia za mnou, teraz nás čaká veľa práce," napísala Vanessa na sociálnu sieť.