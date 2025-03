Pomsta nevyšla ani jednému: Dve najväčšie odvety domácej postojárskej scény ovládli Sivák a Fapšo

RFA - Sivák vs. Záďera (Zdroj: RFA/Timotej Šteffek)

Trikrát 49-46

Tak ako v ich prvom meraní síl, aj tentokrát sa v zápase Sivák vs. Záděra išlo plných 5 kôl. Na rozdiel od prvého zápasu sa však Sivákovi nepodarilo dostať Záděru ani raz dopočítania. Vďaka kontrolovanému výkonu ale nebolo o víťazovi pochýb a Sivák zvíťazil u všetkých bodových rozhodcov, pričom každý z nich prisúdil Záděrovi jedno kolo.

RFA - Sivák vs. Záďera (Zdroj: RFA/Timotej Šteffek)

Václav Sivák tak získal titul po tom, čo ho naposledy stratil na RFA 18. Deň pred zápasom sLászlóm Farkasom nesplnil váhový limit, čo sa mu už ale tentokrát nestalo a vo váhe do 70 kilogramov pod K1 pravidlami je novým šampiónom práve Václav Sivák.

Fapšo vyhral v ďalšom neskutočnom zápase

Keď Sebastián Fapšo a Matěj Kozubovský zápasili proti sebe naposledy, písal sa rok 2021 ašlo o jeden z najlepších zápasov histórie domácej scény. A presne to isté sa dá povedať aj o ich odvete, ktorá sa začala veľmi podobne ako ich prvý zápas. Fapšo poslal Kozubovského k zemi, ktorý sa však ihneď zotavil a začal preberať.

RFA - Kozubovský vs. Fapšo (Zdroj: RFA/Timotej Šteffek)

V druhom kole sa zápas prelieval z jednej strany na druhú, no v tretej 3-minútovke už bolo po všetkom. Fapšovi sa podarilo Kozubovského knockdownovať po druhýkrát a hoci sa z neho šampión zotavil, do klietky bol privolaný doktor. Ten rozhodol, že pre Kozubovského zdravie je nebezpečné pokračovať ďalej a zápas ukončil v 3. kole. Novým šampiónom vo váhe do 81 kilogramov sa tak stal považsko-bystrický Tank.

Pekelné KO a predĺženie neporaziteľnosti

Kartu otváral amatérsky zápas, ktorý priniesol vyrovnaný boj počas celých 9 minút, v ktorom zvíťazil na body Samuel Janíček nad Marekom Neštrákom. Skvelý výkon predviedol Marcel Šimo a vďaka TKO v 1. kole úspešne vstúpil medzi profesionálov. Svoju neporaziteľnosť predĺžil Marek Medovarski, ktorý po dominantnom výkone zdolal Lukáša Soroku na body.

Útok na titul nevyjde ani v poloťažkej váhe. Lajos Papp síce vstúpil do zápasu s Bartlomiejom Gladkowiczom veľmi svižne, no jeho poľský súper začal preberať a napokon uvšetkých bodových rozhodcov si pripísal víťazstvo 29-28 na body. Branislav Zuzák všaknebude na svoj RFA debut spomínať v najlepšom. Portugalský záskok na poslednú chvíľu Maicon Kobayashi predviedol KO roka a Zuzáka museli odnášať na nosidlách.

Veľmi rýchly koniec mal aj zápas Martina Horínka, ktorý ukončil Mauricia Otaloru už v 1.kole. Uspel aj ďalší slovenský reprezentant Martin Kozák. Po jednoznačnom priebehu zápasu ukončil Jorgeho Buena na TKO. Vôbec svoju prvú prehru na submisiu utrpel Michal Glos, ktorý prehral na heel hook proti premožiteľovi Lea Brichtu a brazílskej hviezde Jairovi Pachecovi.