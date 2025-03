Maroš Kramár musel svoje deti vychovať INAK: Toto im od malička vtĺkal do hlavy!

Maroš Kramár (Zdroj: Ján Zemiar)

„Narodili sme sa v ten istý mesiac, tom istom roku, vyrastali sme ako keby vedľa seba, i keď každý na inom poli,“ hovorí Maroš Kramár na margo ich priateľstva. Zo začiatku to bol práve Nagy, ktorý potreboval viac preraziť v televízii: „Ale kým som sa vrátil z vojenčiny, tak už bol slávnejší ako ja,“ s úsmevom vraví Kramár, ktorý veľmi uznáva Petrove texty a hlavne jeho pozitivizmus.

Ale keď sme už pri tej sláve, čo to znamená pre Maroša? „Je to to, že vás poznajú, že si napríklad nemôžete dovoliť hocičo povedať. Napríklad aj to, že nemôžete kradnúť v samoobsluhe, pretože keď vojdete, tak sa na vás všetci pozerajú. A odkedy sú mobilné telefóny, tak nemôžete už vôbec nič,“ smeje sa a vzápätí dodáva: „A pre deti slávnych ľudí je sláva utrpenie. Moje deti boli odmalička vychovávané: nesmieš toto, správaj sa slušne, lebo ľudia ťa poznajú a robíš hanbu nielen sebe. Lebo v reštaurácii napríklad nepovedia, že 'to dieťa', ale povedia - 'Kramárov syn'! Moje deti boli vychované veľmi prísne v tom, aby si dávali pozor“, približuje, aký je život pod drobnohľadom.

Nevylyučuje však, že popularita vie aj otvárať dvere. Napríklad pri čakaní v nemocnici, ale aj to je dvojsečné. „Keď prídem do čakárne, snažím sa čakať slušne, ja neklopem, že aha, som tu. Ale ak s náhodou stane, že ma vezmú skôr alebo som telefonicky dohodnutý, tak hneď sú ľudia zlí, že - aha, protekcia.“

Ďalej prezradí, že so svojimi deťmi má veľmi dobrý vzťah, že sú veľmi slušne vychované. 9-mesačnú dcérku ešte veľmi nevychováva, ale veľmi sa zasa nezmenil - stále nie je doma. „Zmena je v tom, že som viac unavený. Ale je to úžasné, zase ma to zobudilo. Minule sa ma Zdena Studenková pýtala, že 'to si si prečo urobil na staré kolená takéto dieťatko, Maroško?' A ja jej na to, že vieš, prečo?“ nešetrí úprimnosťou Kramár a dodáva odpoveď, ktorú si môžete vypočuť vo videu. Pozrieť reláciu Sieň slávy si môžete vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

