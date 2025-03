Jedinečná príležitosť vrátiť sa na víťaznú vlnu: Vojtěch Garba sa predstaví túto sobotu v RFA

Vojtěch Garba (Zdroj: RFA)

Napraviť chuť si bude môcť už túto sobotu na turnaji RFA 21, ktorý sa uskutoční v poľskom Sosnowci. Garbovým súperom bude Alejandro Arcas z Kuby, pre ktorého pôjde o druhý zápas na pôde organizácie. Turnaj sa uskutoční túto sobotu a sledovať ho môžete prostredníctvom platformy SportLive24.

Jedna z najväčších senzácií

Keď Garba debutoval v RFA, jeho súperom bol bývalý šampión KSW a legenda Balkánu, Goran Reljič. Odborná verejnosť a stávkové kancelárie mali v tomto zápase úplne jasno, no samotný zápas absolútne vyvrátil papierové predpoklady. V jednom z najkrvavejších zápasov histórie domácej MMA scény Garba strávil väčšinu času v spodnej pozícii pod Reljičom.

Z nej však súpera zásoboval tvrdými lakťami a súperovi spôsobil obrovské krvácanie. U bodových rozhodcov si zobral na svoju stranu všetky kolá a postaral sa o jednu z najväčších senzácií v histórii česko-slovenskej MMA scény. V ďalšom zápase už však na ňu nedokázal nadviazať a v súboji s bývalým PFL bojovníkom Brucom Soutom sa nechal celý zápas kontrolovať na pletive. Na súperov nepríjemný štýl sa Garba nedokázal adaptovať a napokon prehral na body.

Neukončiteľná mašina

Sliezsky Rytier neprestal brať veľké výzvy ani v ďalších zápasoch a koncom roka 2023 debutoval v poľskej KSW. Hoci poľskú bojovníci Michał Dreczkowski a Maciej Różański boli nad jeho sily, Garba jasne potvrdil to, čo sa o ňom už dávno vedelo. Ukončiť ho je takmer nemožné a bolo by obrovským prekvapením, ak by sa to podarilo práve Alejandrovi Arcasovi.

Kubánsky bojovník debutoval v organizácii na turnaji RFA 7, na ktorom čelil českému zápasníkovi Lukášovi Dvořákovi. Vo fyzicky náročnom zápase začal Arcas ku koncu dominovať a pripísal si víťazstvo na body. Arcas má aktuálne skóre 3-1, pričom o neporaziteľnosť prišiel v jeho poslednom súboji vo francúzskej organizácii Ares FC.