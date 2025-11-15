Začiatok novej kapitoly RFA: Historicky prvá európska organizácia, ktorá sa predstaví v Dubaji!

BRATISLAVA - Organizácia Real Fight Arena oznámila tento rok expanziu do dvoch nových krajín – do Nemecka a Spojených Arabských Emirátov. Obe premiérové galavečery v týchto krajinách sa uskutočnia v kalendárnom roku 2026, pričom RFA v Ingolstadte prebehne v strede júna a RFA v Dubaji v priebehu novembra.
Najbližší galavečer tejto organizácie sa uskutoční už zajtra a generálnym partnerom turnaja RFA 26 je spoločnosť Tipos. Okrem turnajov v Nemecku a Spojených Arabských Emirátov bude RFA naďalej organizovať podujatia na slovenskej i českej scéne. Po turnaji v Košiciach sa na Slovensku najbližšie predstaví v Bratislave 20. marca 2026. Vstupenky na RFA 28 si môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.
Predné mená domácej scény
Vstup na kompletne iný trh mimo európsku pôdu je veľmi odvážnym krokom zo strany organizácie, ktorá prvý galavečer v Dubaji zorganizuje koncom kalendárneho roka 2026. Predstaviť by sa na ňom mali najväčšie postojárske i MMA hviezdy organizácie, pričom turnaja sa zúčastnia aj mnohí lokálni bojoviníci z Dubaja.
Doposiaľ síce nebol oficiálne potvrdený žiadny zápas, no promotor Boris Marhansky načrtol, že by v Dubaji dal príležitosť najlepším bojovníkom, ktorými RFA aktuálne disponuje. Do hry vstupujú predevšetkým mená, ako sú Václav Sivák, Sebastian Fapšo, Tomáš Možný či Gustavo Lopez.
No nový rok opäť Bratislava
Zajtrajší turnaj RFA 26 bude posledným v rámci tohto kalendárneho roka. a po ňom si dá organizácia trojmesačnú prestávku. Nasledovať bude podujatie v poľskom Sosnowci, po ktorom sa RFA opäť vráti do Bratislavy na miesto, kde sa to celé začalo. Marec 2022 priniesol príchod novej organizácie na domácu scénu bojových umení.
Real Fight Arena sa veľmi rýchlo udomácnila na česko-slovenskej scéne a obzvlášť na bratislavskej pôde mala hneď niekoľko nezabudnuteľných turnajov. O štyri roky neskôr sa RFA znovu vracia na rovnaké miesto a galavečer RFA 28 v žiadnom prípade nebude
výnimkou. Opäť môžete očakávať tie najväčšie hviezdy organizácie, domácich bratislavských bojovníkov i budúcnosť slovenského MMA. Vstupenky na RFA 28 si môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.