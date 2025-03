Raperka Luisa z Ruže otvorila 13. komnatu: Prehovorila o NÁSILÍ a.. Šokujúce slová o EX!

Luisa Bertóková (Zdroj: TV Markíza)

Za sebou máme druhú epizódu tretej série Ruže pre nevestu a vzťahy na vile sa pomaly, ale isto vyostrujú. Veď predsa, každá z dievčat prišla bojovať o chlapa... Počas rozhovorov, ktoré medzi sebou vedú, sa diváci o nevestách dozvedajú čoraz viac. Aj raperka Luisa sa rozhodla otvoriť svoju 13. komnatu.

„S posledným priateľom to bolo veľmi turbulentné. On nebol úplne legitímny zamestnanec. Mal takú nie úplne legálnu prácu. Ja som vedela, že ohľadom tej práce je veľa násilia a že on nemá problém s násilím, ale stále som bola taká, že bad boy. Nakoniec to skončilo aj tým, že ja som začala prichádzať na veci, ktoré sa mu nepáčilo, že ja začínam vedieť. Skončilo to potom fyzickým násilím. V tom momente skončil celý vzťah a od toho momentu sme sa už ani nevideli," povedala s tým, že sa to riešilo aj na polícii.

„Potom on mi ešte strašne dlho vyčítal, že prišiel o prácu, čo mi prišlo strašne smiešne, lebo v podstate robil pasáka. Ja som bola ešte tak zmanipulovaná, že ja som bola ešte chvíľu smutná z toho, že chudák prišiel o prácu kvôli mne," šokovala svojimi slovami. Na záver zasrandovala, že by chcela nájsť normálneho chlapa, minimálne s čistým registrom trestov.

O Rasťovo srdce bojuje už len 14 dievčat

Ženích Rasťo každú z dievčat pomaličky spoznáva. Hneď v prvej časti vypadli rovno 3 dámy, a to výrečná Daniela, tanečnica Bianka a 50-nička Danka, ktorá v šou nechala svoju dcéru Zuzku. Po druhej epizóde je stav zase nižší. Šou opustila inteligentná Catherine, ktorá mala s Rasťom aj rande, no iskra medzi nimi nepreskočila.