Do Ruže mieria NOVÉ krásky: Víťazka Miss, modelka a TÁTO chodila so ženou!

BRATISLAVA - Šou Ruža pre nevestu sa poriadne zamotáva. Do vily teraz prídu nové krásky, ktoré zasmiešajú karty!

Toto tu ešte nebolo! Do šou Ruža pre nevestu mieria nové krásky, ktoré zamiešajú karty. Informuje web markiza.sk.

Jasmína Simová (21), Košice

Jasmína je mladá, cieľavedomá a disciplinovaná žena, ktorá úspešne prepojila modeling s cestovaním, čím si vytvorila dobrodružný životný štýl. Svoju modelingovú kariéru odštartovala víťazstvom v súťaži Elite Model Look v roku 2018, čo jej otvorilo dvere do sveta medzinárodnej módy. Vyznačuje sa kreativitou, flexibilitou a schopnosťou riešiť náročné situácie. Okrem profesionálnych úspechov je pre ňu dôležité aj osobné prežívanie – na mužoch si ako prvé všíma úsmev a ruky.

Karolína Michalčíková (26), Trenčín

Karolína je spoločenská a ambiciózna žena s láskou ku kreatívnym činnostiam, ktorú pretavila do vizážistiky a modelingu. V roku 2022 získala titul Miss Universe Slovensko a reprezentovala krajinu na svetovej súťaži krásy v New Orleans. Šport, ktorému sa venovala odmalička, ju naučil disciplíne a férovému boju – výhry si chce zaslúžiť, nie ich dostať zadarmo. Je presvedčená, že kvalita je dôležitejšia než kvantita, a preto si starostlivo vyberá ľudí, ktorých si pustí k sebe. Vo vzťahoch si váži spoľahlivosť a úprimnosť, u mužov ju zaujmú najmä oči alebo nos a získa si ju bezprostrednosťou a pozornosťou.

Lindita Sinani (22), Bratislava

Lindita pochádza z Albánska a nesie v sebe výrazný temperament Balkánu. Miluje cestovanie a objavovanie rôznych kultúr, pričom často podniká cesty aj sama. Je nekonvenčnou intelektuálkou – cez víkendy sa ponára do kníh, duchovna a šamanských rituálov, no zároveň si potrpí na extravagantný štýl, dlhé nechty a kozmetické úpravy. Považuje sa za „pracovníka svetla“ a venuje sa duchovnej oblasti, pričom momentálne pracuje aj na svojej prvej knihe. Hrdá moslimka Lindita svoju účasť v šou pred rodičmi spočiatku tajila. U mužov si ako prvé všíma oči. V minulosti Lindita tvorila pár so ženou s kuchárkou Denisou Stefanovou, ktorá založila úspešný biznis zdravej krabičkovej stravy.

