VÁŽNE zranenie dôležitého muža z Markízy a Jojky: Trojitá zlomenina... PREBOHA, to fakt?!

Zlomenina určite nie je nič príjemné. Okrem bolesti prináša aj obmedzenia v každodennom živote, dlhú dobu liečenia a často aj nutnosť rehabilitácie. Bežné aktivity sa zrazu stávajú náročnými a človek si uvedomí, aké dôležité je mať zdravé a funkčné telo. Svoje o tom vie teraz aj Michal Kalman, známy pod prezývkou Malý Mišo.

Poznať ho môžete napríklad z obrazoviek televízie Joj, kde pracuje v šou Česko Slovensko má talent, no občas zvykne robiť akéhosi pokusného králika. Často sa však na obraze neobjavuje, keďže má na starosti produkciu a je skôr v úzadí. Bez neho by však zrejme veci nefungovali a nefičali tak, ako by mali. Na starosti má rôzne relácie, napríklad Farmu, Ruža pre nevestu či V siedmom nebi.

Mišovi však v posledných dňoch osud nebol milosrdný. „Ľudia, prosím, pozerajte pred seba keď šoférujete. Potom to dopadne tak, že mi prejde pani kolesom po nohe a celkom to slušne už bolí," napísal záhadne k záberu, na ktorom bola odfotená jeho noha. „Dikičko, trojitá zlomenina," dodal. Nuž, veruže Mišovi šťastie neprialo. Neskôr zverejnil aj röntgenový snímok nohy.

