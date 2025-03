Známa Slovenka NAROVINU: Toto si myslí o ženách, ktoré schudli vďaka Ozempicu!

Na snímke nevesta Tereza (Zdroj: Ján Zemiar)

Za posledný rok sa z Ozempicu stal fenomén. Liek pôvodne určený na liečbu cukrovky, si rýchlo získal popularitu medzi celebritami aj bežnými ľuďmi, ktorí ho využívajú na redukciu hmotnosti. Drastické premeny známych tvári zaplavili sociálne siete. Máloktorá sa však k užívaniu verejne prizná. Mnohé skrývajú svoje rapídne schudnutie za rôzne iné veci, a práve to sa nepáči Tereze Kosecovej, známej z reality šou Ruža pre nevestu.

Aj ona totiž dávnejšie zatočila so svojimi kilami navyše. No v jej prípade išlo všetko prirodzenou cestou. Ťažké tréningy sa vyplatili... „Normálne, že tréningami, stravou... Potom sa mi stiahol žalúdok. Potom som bola chvíľku, ešte dávno pred rokom aj niečo, smutná z rozchodu. Takže to som schudla. Ale väčšinou tým športom a tou stravou," vyjadrila sa v rozhovore pre Topky.sk, keď sme ju zastihli na galavečeri Celebrity Combat. Čo si však myslí o tom, keď sa niekto rozhodne siahnuť po "zázračnom" lieku? Dočítate sa na druhej strane článku.