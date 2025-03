DRÁMA pred svadbou! Linda zo šou Vezmeš si ma zažíva PEKLO: Rodina ju odvrhla, snúbenec bol neverný!

Linda zo šou Vezmeš si ma? (Zdroj: TV JOJ)

Najväčšia rana prišla od tej, od ktorej by to čakala najmenej – od vlastnej matky! „Ja som ti povedala, že ja v žiadnom prípade z Trnavy neodchádzam. Nahraj mi to alebo čo, a potom si to pozriem. Bohužiaľ. Taký je život, Linda,“ odpovie bez emócií jej mama. „Je mi to ľúto. Potrebovala by som maminu podporu, ale neviem. Snažím sa si to ospravedlniť, že prečo nepríde,“ prizná so slzami v očiach budúca nevesta.



Na Lindu sa to celé valí a začína si uvedomovať, že ich láske takmer nikto z blízkych nepraje. Aj Andyho mama je zásadne proti ich vzťahu! Nepáči sa jej vekový rozdiel 19 rokov a nikdy to neskrývala. „Mám pocit, akoby ho niekedy nahovárala, aby sa so mnou rozišiel. Akoby ju to tešilo. Pre ňu znamená rovesník vzťah na celý život. Necítim tam prijatie,“ hovorí Linda o svojej potenciálnej svokre.

Linde toho osud nadelil požehnane, v minulosti sa totiž musela popasovať s neverou zo strany Andyho. „Boli sme spolu asi rok. To som prekonala, bolo to z takej nerozvážnosti,“ prezradí so smútkom. A aby toho nebolo málo, deň pred svadbou príde ďalšia tvrdá rana – Linda ostáva bez svedkyne. Jej najlepšia priateľka sa rozhodla otočiť sa k nej chrbtom v tej najnevhodnejšej chvíli.



Zúfalá nevesta už nevie, na koho sa obrátiť, a tak si pomohla po svojom – navštívila vešticu!

Podarí sa Linde popasovať sa s odmietnutím zo strany rodiny a dočká sa vytúženej svadby? Alebo sa ženích napokon rozhodne počúvnuť svoju mamu? Sledujte už túto sobotu o 20.40 na JOJke v šou Vezmeš si ma?



