Pikantné rodinné TAJOMSTVO v šou Vezmeš si ma?: Ženích bol kedysi súčasťou nevestinej RODINY!

Vezmeš si ma? (Zdroj: TV JOJ)

SLÁDKOVIČOVO - Bola to láska, ktorá vzbudzovala vášne, pohoršenie a hlavne obavy. Nikoleta, známa v okolí ako Nikis, sa po rokoch prekážok a pochybností konečne postaví pred oltár so svojím osudovým mužom – bývalým boxerom Vojtom. No nešlo len o štrnásťročný vekový rozdiel. Celá rodina bola proti z oveľa vážnejšieho dôvodu – Vojto už v rodine svoje miesto mal!