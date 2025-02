Sara sa kvôli priateľovi aj pobila, teraz ho chce pred kamerami požiadať o ruku: Vezmeš si ma?

Sara zo šou Vezmeš si ma? (Zdroj: TV JOJ)

On a ona. Sú spolu niekedy už roky. Ona sníva o tom stať sa JEHO ženou. No požiadanie o ruku neprichádza. Alebo ju o ruku už požiadal v minulosti, no ona sa doposiaľ nevyjadrila. Túžba po spečatení vzťahu je však silnejšia, a tak iniciatívu a budúcnosť ich vzťahu vezme do rúk... ona! Áno, presne tak. V Jojkárskej šou Vezmeš si ma požiada o ruku ONA – JEHO. Šokujúce? Netradičné? Odvážne? Búrajúce mýty? V prvom rade, romantické a náročné... V novej šou budete svedkami toho, ako tvorcovia celosvetového hitu Vezmeš si ma? (Marry Me Now) pomôžu odvážnym ženám zorganizovať svadbu a požiadať o ruku muža. A to všetko za tri dni a bez vedomia partnera... V deň D sa nevesta objaví pred svojím nič netušiacim partnerom a pred kamerami mu položí otázku: „Vezmeš si ma TERAZ?“

Hneď v prvej epizóde uvidíme mladučkú nevestu Saru. Má 21 rokov a je malý svetobežník. Narodila sa v Taliansku a časť detstva prežila aj v Tunise. Odtiaľ pochádza jej otec, s ktorým nemá žiadny vzťah. Sára miluje deti a tak voľba zamestnania bola pre ňu jasná - učiteľka v materskej škole. S priateľom Róbertom sa zoznámili cez instagram. On jej lajkoval fotky, ale bol nesmelý a tak ona iniciovala stretnutie. Róbert je fešák a futbalista. Sára je temperamentná žena činu. Keď dievčatá na diskotéke balili jej priateľa, tak sa kvôli nemu aj pobila.

Sara má však sklerózu multiplex. Aj kvôli chorobe, na ktorú sa lieči, stratila v živote veľa. Napríklad aj priateľov. Róberta miluje, chce si ho zobrať a mať s ním dieťa skôr, ako jej choroba opäť zasiahne do života. Najväčšou oporou a spriaznenou dušou na jej ceste za snom o kompletnej rodine sa stane moderátorka Jasmina Alagič. „Verím v manželstvo a lásku… Hoci ide o požiadanie o ruku v opačnom garde, po príbehoch, ktoré sa za ten čas pred nami odohrávali, som pochopila, že to nemusí byť vždy muž, ktorý sa rozhodne ženu požiadať o ruku. Práve naše nevesty mi ukázali, že majú odvahu urobiť všetko pre vzťah a lásku, v ktorú veria. A majú za to môj obdiv,“ prezradila Jasmina. Nová, odvážna romantická šou, ktorú televízia nakrúcala v tajnosti vyše jedného roka, štartuje už v sobotu 15. februára o 20.40 na JOJKe.

Sara sa kvôli priateľovi aj pobila, teraz ho chce požiadať o ruku: Vezmeš si ma? (Zdroj: TV JOJ)