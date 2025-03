Kemka si uťahuje z ministra Huliaka: Turistika? Za plotom Očovej a športová disciplína HOD KAMEŇOM!

Juraj Kemka sa výborne zabáva na adresu Rudolfa Huliaka. (Zdroj: archív)

Kemka si vo videu na Instagrame nebral servítku pred ústa a nového ministra si poriadne podal! „Nuž treba poďakovať tomu nášmu parádnemu prezidentovi, že vymenoval nášho nového ministra športu a ruchu. Lebo pán Huliak ruchoval celý život za Očovou. On má veľa skúseností, to treba uznať. On za Očovou chodil, on bol aj za plotom Očovej, v lese sa prechádzal. Má veľa skúseností so zahraničnými cestami,“ hovorí s nádychom irónie a medzi vetami sa sotva ubráni smiechu.



Ani to ale nestačilo a herec sa na účet Huliaka veselo zabával ďalej.pokračuje Kemka, ktorý zjavne nie je stotožnený s tým, že Rudolf Huliak preberá ministerské žezlo po Dušanovi Keketim (nom. SNS), a to hneď pod politickým dohľadom Smeru-SSD. Ten sa pritom vzdáva postu starostu Očovej, ktorú doteraz viedol.

Slovensko tak s napätím sleduje, čo prinesie tento nový vietor do rezortu, ktorý má pod palcom nielen podporu športu, ale aj propagáciu turizmu a cestovného ruchu. Zatiaľ sa však zdá, že pre mnohých ide o zlý žart.



