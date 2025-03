DVA prstene, no ŽIADNA svadba! NAJKRAJŠIA nevesta v šou Vezmeš si ma? vzala OSUD do vlastných rúk

Vezmeš si ma? (Zdroj: TV JOJ)

Dva prstene na ruke, ale žiadna svadba? To je príbeh, ktorý Nikola pozná až príliš dobre. Jej partner Tomáš ju totiž už dvakrát požiadal o ruku, no svadba sa vždy odložila. A tak sa kráska rozhodla vziať osud do vlastných rúk a prihlásiť sa do relácie Vezmeš si ma? Tomáš si myslel, že Nikola ide do zmenárne a že večer ich čaká galavečer. Ani vo sne by ho nenapadlo, že ho čaká svadba! No najväčší šok prišiel, keď sa o tom dozvedela jeho rodina.

Keď Nikola oznámila túto správu najbližším, reakcie neboli práve nadšené. Tomášova rodina dokonca odmietla prísť na nakrúcanie. A to nebolo všetko! Rovnako šokovane reagoval aj najlepší kamarát Nikolinho partnera, ktorého prišla požiadať, aby šiel Tomášovi za svedka a pomohol jej vybrať preňho oblek. „Svadbu? On akože do toho dňa nebude vedieť, že… Na toto som zvedavý,“ reagoval zaskočený Paťo.





V deň D sa z Nikoly stane doslova princezná – elegantné šaty, jemné vlny, dokonalý make-up. Radosť sa na ňu pozerať! Ale… bude to stačiť na to, aby jej Tomáš povedal svoje ÁNO? Odpoveď prinesie už zajtrajšia epizóda, ktorá bude opäť plná silných emócií. Sledujte šou Vezmeš si ma? už túto sobotu o 20:40 na JOJke!





