Nebezpečné VIDEO problémovej hviezdy z Markízy: Okamžitá KRITIKA... Primitív, pozerajú to aj deti!

Kristián Mesíček (Zdroj: Instagram KM/Tv Markíza)

TRNAVA - Kristián Mesíček (24) sa do povedomia verejnosti dostal ako súťažiaci 14. série markizáckej reality šou Farma. Už tam sa prezentoval ako nevyspitateľný človek. A dodnes to dokazuje aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Zverejnil nebezpečné video, za ktoré si okamžite vyslúžil kritiku. Pozerajú sa na to aj deti!

Kristiána Mesíčka fanúšikom markizáckej Farmy predstavovať veľmi nemusíme. O rozprávkovú výhru súťažil v 14. sérii projektu, ktorú vyhral Filip Jánoš, a už tam sa prezentoval ako prchký a nevyspitateľný človek. Svoju povesť si nevylepšil ani pred dvomi rokmi, keď na zápase FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava napadol policajta.

Vtedy skončil v putách a hrozilo mu až 5 rokov väzenia... Napokon sa na sociálnych sieťach odmlčal len na 4 mesiace. Posledný príspevok pridal v auguste 2023 a v decembri sa svojim sledovateľom prihovoril opäť. „Konečne ma pustili,“ uviedol vtedy Trnavčan. A na svojom profile je aktívny dodnes. Svojim najnovším príspevkom však vyvolal vlnu kritiky.

Zverejnil totiž video, na ktorom skáče na jazere po zjavne roztopených ľadových kryhách. A dopadlo to presne tak, ako všetci očakávali od úplneho začiatku nahrávky - nakoniec skončil vo vode. Ak by išlo o neznámeho človeka, mnohí by zrejme po pozretí videa mávli rukou, v konečnom dôsledku na svoju nerozvážnosť doplatil sám.

V prípade Kristiána, ktorého sleduje viac ako 18-tisíc ľudí, však jeho sledovatelia upozorňujú na možné následky. Sledujú ho totiž aj deti. Okamžite sa tak naňho zvalila vlna kritiky. „Primitív, nezabúdaj, že môže mať následky tvoja hlúposť,“ znel jeden z komentárov. „Môžu to pozerať deti, ktoré majú ešte tvoju úroveň a tých by mi bolo ľúto,“ dodal komentujúci a pridal sa aj ďalší: „Super, toto detičkám treba ukazovať.“ Iní sa však farmára zastávajú, že Instagram nie je pre deti a ak ho už využívajú, je to problém rodičov.