Herečka Podzámska unikla smrti len o vlások: Život mi zachránila TÁTO známa žena!

(Zdroj: Vlado Anjel)

Podzámska bola obľúbenou herečkou, ponuky sa jej hrnuli zo všetkých strán, no v súkromí zvádzala boj, o ktorom nik netušil. Závislosť od alkoholu, ťažké psychické diagnózy a sebadeštrukčné sklony ju dohnali až na pokraj smrti. „Pamätám si ten okamih, keď som sa po prvýkrát pokúsila vziať si život. Vedela som, že je zle, ale zopakovala som to ešte dvakrát,“ priznala so slzami v očiach. „Niekedy mám pocit, že my ľudia dostávame signály zhora – haló, spamätaj sa! A my ich neberieme. Dostaneš prvý veľmi silný signál, otrasieš sa. Dostaneš druhý, to padneš ešte hlbšie. Vravela som si – ešte koľkokrát musím toto urobiť, aby som úplne neodišla?“

Hoci sa zdalo, že pre ňu niet cesty späť, nakoniec sa odhodlala na zásadný krok. Dvakrát absolvovala liečenie a priznala si pravdu. V najťažších chvíľach pri nej stáli tí najbližší. „Moja rodina je maličká, ale mám úžasnú dcéru a anjela strážneho Zuzku Vačkovú,“ vyznala sa v podcaste Zuzany Vačkovej a Kataríny Brychtovej ´To nerieš, moja...´ zo svojich pocitov. „Týchto pár ľudí mi zachránilo život niekoľkokrát a dodávali mi energiu.“ Práve Vačková bola tou, ktorá sa jej snažila otvoriť oči, aj keď to bolo nesmierne ťažké. „Keď sme spolu hrávali v predstaveniach, pamätám si, ako som sa ťa často pýtala, či si prechádzaš niečím ťažkým. A ty si mi vždy tak presvedčivo povedala: Zuzi, ja nepijem. A ja som ti to bola ochotná aj uveriť. Ale potom sa mi to bilo s tým, ako si sa správala,“ povedala Vačková, pre ktorú bolo bolestivé sledovať, ako Eňa padá dole.

„Áno, to je sebaklam,“ pripustila Podzámska. „Poviem si – ja to zvládnem, ja to dám, na mne to nikto nevidí. Čo samozrejme vidia – na zreniciach, na inej mluve, gestikulácii, nálade. Keď tento sebaklam necháš na seba dlhšie pôsobiť, tým padáš nižšie a nižšie. Prvý krok je si povedať – klamem seba, klamem okolie, klamem všetkých.“

Podzámska verí, že ju zachránila aj vyššia moc. „Nechodím do kostola, ale verím v Boha. Keby tá vyššia moc nezafungovala, už by som tu nebola,“ hovorí. Dnes vie, že boj so závislosťou a psychickými problémami je dlhá cesta, no je rozhodnutá po nej kráčať ďalej. „Zuzi, ty si to spravila presne tak, ako si mala. A preto to zafungovalo,“ ubezpečila svoju najbližšiu priateľku.

Podzámska vie, že boj ešte neskončil, ale tentoraz je rozhodnutá vyhrať. Priznáva, že dvadsať rokov trpí ťažkou depresiou, má panické ataky, úzkostnú poruchu a mániodepresiu. No teraz má po svojom boku ľudí, ktorí ju podržia. A možno práve vďaka nim je tu dnes, aby mohla svoj príbeh vyrozprávať.