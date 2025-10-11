VEĽKÁ novinka Eleny Podzámskej: Už je VYDATÁ... Tajná svadba s týmto mužom!

PREŠOV - Veľká novinka v živote známej herečky! Elena Podzámska prekvapila – vydala sa. Kto jej učaroval?
Slovenská herečka Elena Podzámska má za sebou turbulentné obdobie. Po tom, čo sa jej v kariére veľmi darilo a prepožičiavala svoj nezabudnuteľný hlas mnohým kráskam z Hollywoodu, prišiel pád na dno. Ponuky z televízie jej prestali chodiť a taktiež bola niekoľkokrát hospitalizovaná. V súkromí bojovala so svojimi démonmi.
Aj keď by sa zdalo, že sa zo všetkého dostala, nie je to celkom tak. V relácii V siedmom nebi, do ktorej aktuálne prijala pozvanie, porozprávala, čo ju trápi. V novej časti, ktorá sa na televíznych obrazovkách odvysiela v sobotu 18. októbra, dostane pomocnú ruku od Vila Rozborila. „Teraz to verejne poviem prvý raz, som na úrade práce," priznala so slzami v očiach.
V relácii prizná, že hľadá pre svoj život nový smer. A to nie je všetko, pred kamerami podľa webu pluska.sk prizná, že sa vydala. Ako potvrdil zdroj pre spomínaný denník, jej manželom nie je nikto známy. Zamilovala sa do obyčajného muža, skladníka z Prešova, kde momentálne spolu aj žijú. „Áno, vydala sa. Jej manželom je 43-ročný Jaroslav M., ktorý v Prešove pracuje ako skladník," povedal zdroj.
Eňa mala vo svojom živote viacero vzťahov. V minulosti bola vydatá za režiséra Siniša Bosančiča. Potom sa bezhlavo zamilovala do tanečníka Mateja Chrena. Potom mala vzťah s Michalom Havranom. A minulý rok, po odchode z liečebne, jej učaroval Boris Nemeš.
